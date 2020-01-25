Наслідки ліквідації Сулеймані: Іран висунув США умови для переговорів

Іран не заперечує можливості переговорів із США після ліквідації Сулеймані. Однак Вашингтон повинен для цього піти на деякі поступки перед Іраном.

Сполучені Штати мають змінити підхід, про це заявив міністр закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Заріф, пише Shafaq News.

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Зокрема, в Ірані очікують зняття обмежувальних заходів.

Тегеран не виключає продовження переговорів з Вашингтоном навіть після загибелі командира сил Ель-Кудс Касема Сулеймані, за умови, що Вашингтон змінить свій підхід та скасує запроваджені санкції,

– цитує видання слова іранського міністра.

В інтерв'ю німецькій газеті DER SPIEGEL Заріф додав, що вбивство Сулеймані стало початком виведення американських сил з Іраку.

"США з усією своєю військовою силою не змогли перешкодити іранським ракетам вразити американські бази в Іраку", – стверджує урядовець.

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Уночі проти 3 січня США завдали ракетного удару в Багдаді, яким убили Касема Сулеймані та заступника голови іракського шиїтського ополчення Абу Махді аль-Мухандіса. У Білому домі США цей авіаудар назвали "рішучою оборонною акцією". Саме Сулеймані був основною ціллю, а наказ про його ліквідацію особисто віддав президент США Дональд Трамп .

Влада Ірану пообіцяла помститись. Міністр закордонних справ Ірану Джавад Заріф назвав операцію США "актом міжнародного тероризму". Духовний лідер Ірану аятола Сеєд Алі Хосейні Хаменеї заявив, що тим, хто вбив Сулеймані, слід очікувати на "жорстоку помсту".

8 січня Іран здійснив атаку на військову базу США Айн аль-Асад та базу коаліції біля міста Ербіль в Іраку – ця атака була не єдиною. Тоді іранська влада заявляла про близько 80 загиблих, однак Трамп у своєму зверненні до нації заявив, що не постраждав жоден американець.

У день обстрілу американських, 8 січня, в Ірані збили ракетами український літак МАУ. Загинули усі 176 осіб – пасажири і члени екіпажу. Серед них – 11 українців.