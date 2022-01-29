Самые важные новости Украины и мира за субботу, 29 января:

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Напряжение между США и Украиной

Источник: CNN

Американский телеканал CNN со ссылкой на источники в Соединенных Штатах и Украине сообщает, что между администрацией Джо Байдена и украинской властью существует напряженность.

Все якобы из-за разногласий относительно вероятности нового вторжения России на территорию нашего государства.

Между Зеленским и официальными лицами администрации Байдена нарастает напряженность на фоне разногласий по поводу того, как интерпретировать и публично освещать оценки американской разведки, в которых говорится, что Россия может готовить крупномасштабное нападение,

– отмечают журналисты.

США раздражены преуменьшением угрозы

Джо Байден и его советники были раздражены публичным преуменьшением Владимиром Зеленским угрозы и плохо завуалированными выпадами в адрес президента США. Они считают, что публичные предупреждения в адрес России о серьезных последствиях являются ключом к сдерживанию.

"У нас есть вопрос: почему вы начинаете ссору с США? Почему вы смешиваете и искажаете информацию, когда США – одни из ваших единственных настоящих друзей? И зачем просить больше оружия, если говорите, что угроза не изменилась?" – заметил чиновник США, обращаясь к украинской стороне.

Важно! ВСУ готовы противостоять агрессии Кремля и защищать нашу землю. К тому же международные партнеры поддерживают суверенитет, территориальную целостность Украины и готовы вводить против России новые усиленные санкции.

Чествование памяти Героев Крут

Источник: 24 канал

В Украине почтили 104 годовщину подвига Героев Крут. Речь идет о бое на железнодорожной станции Круты, что на Черниговщине, между многочисленным советским войском и отдельными подразделениями армии УНР. Украинским добровольцам удалось выполнить боевую задачу и сдержать наступление большевиков на Киев.

Представитель Украинского института национальной памяти Сергей Бутко сообщил, что на месте легендарного противостояния в Черниговской области почтили павших. В то же время говорили о необходимости консолидации ради сопротивления внешнему врагу, как и более 100 лет назад.

С его слов, выступающие также упоминали не менее коварных внутренних врагов, как коррупция, равнодушие людей, которые считают, что защита Украины – это не их война и ее можно где-то пересидеть.

Сценарий мероприятия включал:

художественную патриотическую композицию,

возложение цветов к памятнику,

заупокойную литию,

минуту молчания,

военный салют,

торжественный марш служащих и курсантов военных учебных заведений.

По моему личному мнению, в этом году чествование памяти Героев Крут прошло как-то организованнее, люди были более собраны и каких-то политических спектаклей не было,

– подчеркнул Сергей Бутко.

Наконец он добавил, что память Героев Крут на месте боя почтили более тысячи человек.

На месте боя под Крутами почтили погибших героев / Фото Черниговской ОГА

Зеленский почтил Героев Крут

Глава государства Владимир Зеленский принял участие в чествовании памяти Героев Крут. Президент возложил цветы к памятному кресту Героям на Аскольдовой могиле в Киеве.

Память погибших почтили минутой молчания. Затем прозвучал государственный гимн, военные отсалютовали из личного оружия и прошли торжественным маршем у памятного креста,

– отметили в ОП.

Кроме Владимира Зеленского, в церемонии приняли участие Андрей Ермак, Алексей Резников, Валерий Залужный и курсанты высших военных учебных заведений.

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Что известно о бое под Крутами: коротко

Бой под Крутами стал символом героизма молодежи в борьбе за независимость Украины.

У железнодорожной станции Круты 29 января 1918 года около 400 курсантов и студентов сдержали наступление на Киев почти 6-тысячной армии большевиков. Бой длился более 5 часов.

Украинцы потеряли от 80 до 100 Героев, 27 юношей попали в плен. Их пытали, а потом казнили. Тем не менее потери большевиков были значительно больше – около нескольких сотен.

Стоит внимания – бой под Крутами: смотрите видео 24 канала

Прощание с погибшими на "Южмаше"

Источник: 24 канал

Родные, правоохранители, военные и все небезразличные простились с Леонидом Черником, Александром Драганом, Александром Бугановым, Артемом Левковским и Верой Лебединец, погибшими в результате стрельбы, которую 27 января нацгвардеец Артем Рябчук устроил на "Южмаше".

Леонид Черник

19-летний парень был родом из Каховки. Сначала учился в местной школе, затем – на электросварщика в Новокаховском высшем профессиональном училище. До конца службы ему оставалось всего 3 месяца. Мать погибшего не знает, как пережить утрату. "Он просто был хорошим. Плохого никто о нем не скажет", – отметила женщина.

Александр Драган

Парню было 24 года. Он родился в Березино Одесской области. Там у погибшего остались родители и две старшие сестры. Одна из них – также военнослужащая. Александр учился на автослесаря, затем окончил морское училище. Местные вспоминают его как спокойного и хорошего парня, очень любившего спорт.

Александр Буганов

34-летний старший лейтенант Александр Буганов был начальником караула. Он родом из села Подо-Калиновка Херсонской области. Мужчина был кадровым военным. Он прошел Илловайск, пережил плен пророссийских боевиков. Увлекался мотоциклами и путешествиями. У мужчины остались 2 маленькие дочери.

Артем Левковский

21-летний парень проживал в городе Олешки. После 10 классов в местной школе поступил в Херсонское кулинарное училище. После срочной службы решил остаться в военной части. Директор школы, в которой учился Артем, вспоминает о нем как о чутком и дружеском человеке. Друзья говорят, что он никогда ни с кем не ссорился.

Вера Лебединец

Была гражданской, более 15 лет работала на "Южмаше" – контролером КПП. В 2022 году Лебединец исполнилось бы 36. Рябчук застрелил женщину, потому что та не давала ему сбежать с завода и не отдавала ключи. У Веры осталась 11-летняя дочь.

Церемония прощания с погибшими

Около 10 часов утра началась церемония прощания и панихида, организованная руководством Южного машиностроительного завода. Тела погибших отнесли во Дворец культуры машиностроителей под исполнение оркестра. Память жертв собравшихся почтили минутой молчания.

На прощание с погибшими приехал глава Министерства внутренних дел Денис Монастырский. Пришли также и побратимы нацгвардейцев. В руках они держали гвоздики.

Сегодня мы прощаемся с нашими военнослужащими. Это день скорби,

– сказал глава МВД.

В Днепре простились с погибшими на "Южмаше" / Фото МВД, "Сегодня"

Монастырский посетил пострадавших

Источник: телеграм-канал МВД Украины

Денис Монастырский посетил в больнице пострадавших в результате стрельбы на заводе "Южмаш" в Днепре. Министр внутренних дел проверял, обеспечены ли потерпевшие всем необходимым.

Он поговорил с врачами, а перед тем с ранеными. Пока им продолжают оказывать помощь.

На сообщение о необходимости сдать кровь откликнулись 170 правоохранителей. Не остаются безучастными и днепряне. Они также приходят помочь пострадавшим,

– рассказали в МВД.

Что известно о состоянии пострадавших

22-летняя военная Жанна Шарова, которая получила три ранения, до сих пор в тяжелом состоянии. В то же время динамика – положительная, ведь 27 января девушка пришла в себя. Сейчас она находится под аппаратом искусственной вентиляции легких.

25-летний Игорь Семенченко получил ранение в живот. Врачи оперативно удалили пулю. Потерпевший находится в тяжелом состоянии, но с положительной динамикой.

Владислав Гулида, Денис Наместник и Евгений Мачула в сознании.



Монастырский приехал в больницу к пострадавшим в стрельбе на "Южмаше" / МВД Украины

Трагедия в Днепре: что известно