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Владимир Зеленский дал брифинг в Трускавце
Источник: 24 канал
Владимир Зеленский 3 октября провел брифинг в Трускавце, куда украинский лидер прибыл на съезд фракции "Слуга народа".
Во время разговора с журналистами президент обсудил вопросы, которые сейчас находятся на повестке дня в украинской политике. В частности, говорилось о возможном отзыве спикера Дмитрия Разумкова и деле Саакашвили. В частности Зеленский заявил, что:
- отставка Разумкова с должности главы Верховной Рады – внутрифракционной вопрос. "СН", которая делегировала Разумкова на эту должность, имеет к нему "миллион вопросов" – большинство из них адресованы Разумкову не как главе Верховной Рады, а прежде всего как человеку, которого делегировала команда. Президент добавил, что отстраненность спикера от "Слуги народа" имеет конкретное объяснение, ведь спикер видит личную политическую жизнь;
- Украина не останется в стороне от дела Михаила Саакашвили в Грузии, взамен будет добиваться возвращения Саакашвили, который является ее гражданином. Будет продолжаться активная работа. К ней присоединятся все необходимые институты;
- готов встретиться с Владимиром Путиным – этот разговор нужен не только Украине, но и России. Ведь встреча тет-а-тет может принести "неожиданный результат". Зеленский готов встретиться и в нормандском формате;
- несет наибольшую ответственность за встречи с олигархами. Она может ударить и по рейтингу президента, и по рейтингу "Слуги народа".
Кроме того, президент впервые прокомментировал ДТП с участием нардепа от "Слуги народа" Александра Трухина и отметил, что ждет заключений правоохранительных органов. Касательно обстрела авто помощника президента Шефира заверил – правоохранители уже вызвали "много людей с очень известным именами".
Относительно вагнеровцев, Зеленский сказал: "Гетман Порошенко, мне кажется, он говорил, что он принимал участие в этой операции. Мне кажется, что его надо и допрашивать". Что касается второго срока, заявил – намерен выполнить все свои обещания до конца первой каденции.
Украинские моряки по неизвестным причинам погибли в Бангладеш
Источник: FleetMon
В Бангладеш на борту сухогрузного судна AP ASTAREA погибли 2 украинских моряка – Геннадий Яценко и Константин Ермак.
У погибших не было симптомов коронавируса и не говорится о насильственных смертях.
Точную причину гибели украинских моряков озвучат после результатов вскрытий. Судно посетил помощник портового санитарного врача – доктор медицинских наук Нурул Абсер.
Известно, что 31-летний Ермак работал на корабле слесарем. Его тело нашли в собственной каюте. Когда Яценко увидел погибшего коллегу, – вдруг начал задыхаться. Моряка сняли с судна и на катере транспортировали в ближайшее медучреждение.
В то же время врачи констатировали смерть. По предварительным данным, Яценко мог уйти из жизни из-за сердечного приступа.
В Киеве вышло расследование "Офшор 95" о якобы офшорах Владимира Зеленского
Источник: slidstvo info
В Киеве издание "Следствие. Инфо" опубликовало расследование "Офшор 95", где рассказывают о якобы офшорах Владимира Зеленского.
Журналисты заявили: "Компании президента Зеленского через паутину оффшорных компаний могут быть связаны с грязными деньгами олигарха Игоря Коломойского".
В частности журналисты рассказали:
- во время перехода студии "Квартал 95" на канал Игоря Коломойского Владимир Зеленский и его ближайшее окружение создали сеть оффшорных компаний и пока она владеет элитной недвижимостью в Лондоне на миллионы долларов. Офшорные компании Коломойского могли перечислить офшорным компаниям из окружения Зеленского более 40 миллионов долларов. Вопрос журналистов можно ли было в структуре собственности обойтись только украинскими компаниями, а значит платить налоги в украинский бюджет, один из вероятных причастных Борис Шефир переадресовал законотворцам "которые такую ситуацию создали";
- о подтверждении причастности владельца "Эпицентра" Гереги к бизнесу в оккупированном Крыму. В частности, что "Pandora Papers" обнаружили сеть оффшорных компаний, которая принадлежала народному депутату Александру Гереге, которые связаны с сетью гипермаркетов на территории оккупированного Крыма";
- о вероятной причастности менеджеров компаний олигарха Игоря Коломойского к попытке захвата контрольного пакета киностудии на берегу Черного моря.
Кроме того, журналисты рассказали о вероятной покупке дочерью Бориса Ложкина элитной недвижимости в престижном районе Лондона. Якобы сразу после назначения самого Ложкина главой администрации президента Петра Порошенко.
Вывод денег из "Приватбанка" и самолет Ахметова за 50 миллионов долларов
Журналисты также рассказали об участии в схеме вывода денег из "Приватбанка" крупных юридических компаний, которые создавали и обслуживали оффшорные компании.
Провайдеры услуг для оффшоров дезинформировали финансовые мониторинги сразу нескольких стран мира относительно того, кто же стоит за компаниями-прокладками, через счета которых прошли сотни миллионов долларов, выведенных из "Приватбанка",
– утверждают журналисты.
Также они описали часть вероятных схем вывода денег. Добавили также, что "ни Игорь Коломойский, ни Геннадий Боголюбов не комментируют находки".
Более того, журналисты также рассказали о вероятных офшорах Рината Ахметова. В частности говорится о вероятной регистрации новых компаний, целью которых юристы указывают "владение самолетом".
"Сумма кредита не упомянута в документах, однако рыночная стоимость судна превышает 50 миллионов долларов", – говорится в сообщении.
ЦИК Грузии объявил результаты выборов: партия Саакашвили уступила правящей политсиле
Источник: "Рустави-2"
В Грузии 2 октября состоялись муниципальные выборы. Граждане выбирали мэров 64 муниципалитетов и 1 388 депутатов районного собрания (сакребуло).
В Грузии обработали протоколы с 3740 избирательных участков с 3743. По результатам официального подсчета, на выборах в органы местного самоуправления правящая "Грузинская мечта" одержала 46,65% голосов.
Оппозиционная партия Единое национальное движение", которую возглавляют соратники Михеила Саакашвили получила 30,7%. Она на втором месте.
Результаты других партий:
- Партия Георгия Гахарии "За Грузию" – 7,79%.
- "Лело для Грузии" – 2,71%,
- Остальные партии меньше 2% голосов.
Кстати, между представителями власти и грузинскими оппозиционерами была заключена сделка, которую показали посредники из ЕС. Если "Грузинская мечта" наберет меньше 43%, то власти будут вынуждены провести досрочные парламентские выборы.
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