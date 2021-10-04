Самые важные новости Украины и мира за понедельник, 4 октября:

Важно 7 дней ада в аэропорту, 2 недели плена и терапия театром: история киборга Ярослава Гавянця

В Чернигове простились с погибшим полицейским

Источник: фейсбук Вероники Ерохиной

В Чернигове попрощались с полицейским Артуром Ерохиным, которого, вероятно, убили подростки.

В целом подозревают 4 молодых людей, трое из них – несовершеннолетние. Им тоже выберут меры пресечения.

20 ударов в голову

По предварительной информации, одному из мужчин нанесли более 20 ударов в голову. В полиции говорят, что это стало причиной смерти.

У Ерохина осталась жена и двое детей

У погибшего Артура Ерохина остались молодая жена и двое детей – Святослав и Каролина.

В фейсбуке Вероника Ерохина опубликовала пост. Она поблагодарила мужа за дочь и сына и пообещала оставаться сильной.

Ты рядом будешь, я знаю, я верю, ты будешь с небес нам помогать. Наш ангел,

– написала Ерохина.



Семья Ерохиных / Фото Вероники Ерохиной

Что известно об убийстве полицейского

В Чернигове ночью 2 октября группа молодых людей якобы убила местного капитана полиции. Также они ранили другого милиционера.

Правоохранители были в гражданской одежде, поскольку находились в отпуске. Сейчас пострадавший полицейский находится в реанимации.

Конфликт возник из-за того, что правоохранители сделали замечание молодым людям, которые шумно вели себя.

"Северный поток-2" начали наполнять газом

Источник: Nord-stream2

Первую нитку "Северного потока-2" "Газпром" 4 октября начали заполнять газом. Это будет происходить постепенно, чтобы достичь необходимого давления и объема.

Дания разрешила запуск

Дания дала разрешение на запуск российского газопровода. Датское энергетическое агентство согласилось, что трубопровод могут ввести в эксплуатацию, потому что якобы все условия выполнили.

Последние новости о "Северном потоке-2"

В июле 2021 года Ангела Меркель и Джо Байден заключили соглашение о "Северном потоке-2". Они фактически согласовали завершение строительства газопровода, хотя и обещали Украине определенные гарантии сохранения транзита газа.

10 сентября 2021 года "Газпром" заявили о завершении строительства газопровода. Его якобы должны были запустить с 1 октября.

Правда, более 40 европарламентариев начали расследование деятельности "Газпрома". Компанию обвиняли в рыночных манипуляциях.

В Раде запустили процедуру отзыва Разумкова с должности спикера

Источник: телеграм Дмитрия Разумкова

С 4 октября в Раде начали процедуру отзыва Дмитрия Разумкова с должности спикера. Нардепы собрали уже 190 подписей.

Сам политик подчеркнул, что все будет происходить в соответствии с законом. Разумков отмечал, что на этой пленарной неделе Рада не может отправить его в отставку из-за регламента.

Что известно о возможной отставке Разумкова

Собирать подписи за отставку действующего спикера начал глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

"Слуги народа" отказались встретиться с Разумковым 4 октября. Говорят, что нет необходимости, потому что процесс отзыва спикера уже начался.

Члены согласительного совета выразили молчаливый протест действиям Разумкова. "Слуги" покинули заседание.

Кстати, заменить Разумкова может Руслан Стефанчук. Сейчас он занимает должность первого вице-спикера.

Масштабный сбой Facebook, Instagram и WhatsApp

Источник: 24 канал

Вечером 4 октября соцсети Facebook и Instagram перестали работать. Произошел масштабный сбой. Кроме того, были проблемы и в мессенджере WhatsApp. Пользователи не могли воспользоваться ни мобильными приложениями, ни веб-сайтами.

В Downdetector отметили, что массовые жалобы на работу начали поступать около 18:30. Проблемы с подключением возникли в минимум в 125 000 пользователей.

Реакция Facebook

На официальной странице Facebook появилось сообщение о сбое. В компании извинились.

Нам известно, что у некоторых людей возникают проблемы с доступом. Мы работаем над тем, чтобы как можно быстрее вернуть все в норму. Простите за возможные неудобства,

– говорилось в сообщении.

Pandora Papers: Украина лидирует по количеству фигурантов

Источник: ICIJ

В международном расследовании Pandora Papers Украина является мировым лидером по количеству политиков, которые используют оффшорные схемы.

В целом фигурируют 336 политиков. Из Украины – 38, из России – 19, в Колумбии, Объединенных Арабских Эмиратах и ​​Гондурасе – по 11.

Что известно о расследовании

Журналисты "Следствие.Инфо" обнародовали фильм "Оффшор 95". В нем говорится якобы об оффшорном бизнесе Владимира Зеленского, а также о "грязных" деньгах олигарха Игоря Коломойского.

Расследование является частью международного проекта Pandora Papers, который раскрывает тайны 35 нынешних и бывших мировых лидеров.

Более 600 журналистов из 117 стран мира в течение года исследовали 11,9 миллиона конфиденциальных файлов. Кстати, это самая большая за всю историю утечка конфиденциальных документов.

К теме Расследование Pandora Papers: Венедиктова прокомментировала торможение дела "Приватбанка"