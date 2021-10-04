Самые важные новости Украины и мира за понедельник, 4 октября:

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В Чернигове простились с погибшим полицейским

Источник: фейсбук Вероники Ерохиной

В Чернигове попрощались с полицейским Артуром Ерохиным, которого, вероятно, убили подростки.

В целом подозревают 4 молодых людей, трое из них – несовершеннолетние. Им тоже выберут меры пресечения.

20 ударов в голову

По предварительной информации, одному из мужчин нанесли более 20 ударов в голову. В полиции говорят, что это стало причиной смерти.

У Ерохина осталась жена и двое детей

У погибшего Артура Ерохина остались молодая жена и двое детей – Святослав и Каролина.

В фейсбуке Вероника Ерохина опубликовала пост. Она поблагодарила мужа за дочь и сына и пообещала оставаться сильной.

Ты рядом будешь, я знаю, я верю, ты будешь с небес нам помогать. Наш ангел,
– написала Ерохина.


Семья Ерохиных / Фото Вероники Ерохиной

Что известно об убийстве полицейского

  • В Чернигове ночью 2 октября группа молодых людей якобы убила местного капитана полиции. Также они ранили другого милиционера.
  • Правоохранители были в гражданской одежде, поскольку находились в отпуске. Сейчас пострадавший полицейский находится в реанимации.
  • Конфликт возник из-за того, что правоохранители сделали замечание молодым людям, которые шумно вели себя.

"Северный поток-2" начали наполнять газом

Источник: Nord-stream2

Первую нитку "Северного потока-2" "Газпром" 4 октября начали заполнять газом. Это будет происходить постепенно, чтобы достичь необходимого давления и объема.

Дания разрешила запуск

Дания дала разрешение на запуск российского газопровода. Датское энергетическое агентство согласилось, что трубопровод могут ввести в эксплуатацию, потому что якобы все условия выполнили.

Последние новости о "Северном потоке-2"

  • В июле 2021 года Ангела Меркель и Джо Байден заключили соглашение о "Северном потоке-2". Они фактически согласовали завершение строительства газопровода, хотя и обещали Украине определенные гарантии сохранения транзита газа.
  • 10 сентября 2021 года "Газпром" заявили о завершении строительства газопровода. Его якобы должны были запустить с 1 октября.
  • Правда, более 40 европарламентариев начали расследование деятельности "Газпрома". Компанию обвиняли в рыночных манипуляциях.

В Раде запустили процедуру отзыва Разумкова с должности спикера

Источник: телеграм Дмитрия Разумкова

С 4 октября в Раде начали процедуру отзыва Дмитрия Разумкова с должности спикера. Нардепы собрали уже 190 подписей.

Сам политик подчеркнул, что все будет происходить в соответствии с законом. Разумков отмечал, что на этой пленарной неделе Рада не может отправить его в отставку из-за регламента.

Что известно о возможной отставке Разумкова

Масштабный сбой Facebook, Instagram и WhatsApp

Источник: 24 канал

Вечером 4 октября соцсети Facebook и Instagram перестали работать. Произошел масштабный сбой. Кроме того, были проблемы и в мессенджере WhatsApp. Пользователи не могли воспользоваться ни мобильными приложениями, ни веб-сайтами.

В Downdetector отметили, что массовые жалобы на работу начали поступать около 18:30. Проблемы с подключением возникли в минимум в 125 000 пользователей.

Реакция Facebook

На официальной странице Facebook появилось сообщение о сбое. В компании извинились.

Нам известно, что у некоторых людей возникают проблемы с доступом. Мы работаем над тем, чтобы как можно быстрее вернуть все в норму. Простите за возможные неудобства,
– говорилось в сообщении.

Pandora Papers: Украина лидирует по количеству фигурантов

Источник: ICIJ

В международном расследовании Pandora Papers Украина является мировым лидером по количеству политиков, которые используют оффшорные схемы.

В целом фигурируют 336 политиков. Из Украины – 38, из России – 19, в Колумбии, Объединенных Арабских Эмиратах и ​​Гондурасе – по 11.

Что известно о расследовании

  • Журналисты "Следствие.Инфо" обнародовали фильм "Оффшор 95". В нем говорится якобы об оффшорном бизнесе Владимира Зеленского, а также о "грязных" деньгах олигарха Игоря Коломойского.
  • Расследование является частью международного проекта Pandora Papers, который раскрывает тайны 35 нынешних и бывших мировых лидеров.
  • Более 600 журналистов из 117 стран мира в течение года исследовали 11,9 миллиона конфиденциальных файлов. Кстати, это самая большая за всю историю утечка конфиденциальных документов.

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