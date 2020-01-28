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      Охрана Бабикова силой вывела с брифинга Татьяну Чорновол: видео

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      Первый заместитель директора ГБР Александр Бабиков устроил брифинг, на котором заявил, что никогда не был адвокатом президента-беглеца Виктора Януковича. В то же время он добавил, что не будет вмешиваться в расследование дел Майдана. Однако еще до начала брифинга разгорелся скандал – охрана Бабикова вывела из зала экс-нардепа Татьяну Чорновол.

      Журналист Андрей Павловский в своем телеграм-канале обнародовал видео инцидента и написал, что "Чорновол силой вывели из зала".

      Важно! Адвокат Януковича в ГБР не будет заниматься делами Майдана

      Спикер ГБР подчеркнула, что в зале есть неаккредитованные участники брифинга, намекая на Татьяну Чорновол. Уже через несколько минут экс-нардепа вывела охрана Бабикова. Известно, что Чорновол активно выступает против назначения Бабикова первым заместителем руководителя ГБР.

      В пресс-службе ГБР подтвердили, что Татьяна Чорновол не получала аккредитацию, и, скорее всего, попала в зал с черного хода и перелезла через забор.


      Татьяна Чорновол во время брифинга Александра Бабикова / Фото: Еспресо.TV

      После этого Чорновол устроила импровизированное выступление в фойе. Экс-нардеп отметила, что она сама потерпевшая на Майдане и чудом осталась жива после тех событий.

      Мне будут мстить за то, что я конфисковала деньги Януковича,
      – отметила Чорновол.

      Смотрите видео: охрана Бабикова силой вывела с брифинга Татьяну Чорновол

      Что известно о назначении Александра Бабикова: основное

      • Александра Бабикова назначили первым заместителем директора ГБР 20 января. До этого он работал в юридической фирме Aver Lex, которая защищала интересы экс-президента Виктора Януковича.
      • Это вызвало возмущение в обществе. Общественное объединение "Семьи Героев Небесной Сотни" заявляли, что Бабикова нельзя назначать в ГБР, ведь он имеет конфликт интересов. В то же время исполняющая обязанности руководителя ГБР Ирина Венедиктова заверила, что никакого конфликта интересов не будет.
      • На новой должности Бабиков контролировать состояние досудебного расследования дел в ГБР, кроме дел Майдана.

      Что известно о делах Майдана?
      Дела Майдана – условное название всех преступлений, которые были совершены во время Революции Достоинства, которая состоялась зимой 2013 – 2014 годов. Все они условно объединены в одно большое "дело Майдана". Всего оно насчитывает 89 уголовных производств. В них, в частности, расследуют убийство 91 человека (78 митингующих и 13 силовиков).

      О том, что сказал Александр Бабиков во время брифинга – читайте здесь.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Расследования Татьяна Черновол Убийство Александр Бабиков Революция достоинства
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