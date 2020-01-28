Охорона Бабікова силою вивела з брифінгу Тетяну Чорновол: відео

Перший заступник директора ДБР Олександр Бабіков влаштував брифінг, на якому заявив, що ніколи не був адвокатом президента-втікача Віктора Януковича. Водночас він додав, що не втручатиметься у розслідування справ Майдану. Однак ще до початку брифінгу розгорівся скандал – охорона Бабікова вивела з залу екснардепку Тетяну Чорновол.

Журналіст Андрій Павловський у своєму телеграм-каналі оприлюднив відео інциденту та написав, що "Чорновол силою вивели із залу".

Важливо! Адвокат Януковича в ДБР не займатиметься справами Майдану

Спікерка ДБР наголосила, що у залі є неакредитовані учасники брифінгу, натякаючи на Тетяну Чорновол. Вже за декілька хвилин екснардепку вивела охорона Бабікова. Відомо, що Чорновол активно виступає проти призначення Бабікова першим заступником керівника ДБР.

У пресслужбі ДБР підтвердили, що Тетяна Чорновол не отримувала акредитацію, та, швидше за все, потрапила до зали з чорного ходу, перелізши через паркан.



Тетяна Чорновол під час брифінгу Олександра Бабікова / Фото: Еспресо.TV

Після цього Чорновол влаштувала імпровізований виступ у фоє. Екснардепка зазначила, що вона сама потерпіла на Майдані й дивом залишилася жива після тих подій.

Мені будуть мстити за те, що я конфіскувала гроші Януковича,

– наголосила Чорновол.

Дивіться відео: Охорона Бабікова силою вивела з брифінгу Тетяну Чорновол

Що відомо про призначення Олександра Бабікова: основне

Олександра Бабікова призначили першим заступником директора ДБР 20 січня. До цього він працював у юридичній фірмі Aver Lex. Вона захищала інтереси експрезидента Віктора Януковича.

Це викликало обурення у суспільстві. Громадське об'єднання "Родини Героїв Небесної Сотні" заявляли, що Бабікова не можна призна чати до ДБР, адже він має конфлікт інтересів. Водночас виконуюча обов'язки керівника ДБР Ірина Венедіктова запевнила, що жодного конфлікту інтересів не буде.

чати до ДБР, адже він має конфлікт інтересів. Водночас виконуюча обов'язки керівника ДБР Ірина Венедіктова запевнила, що жодного конфлікту інтересів не буде. На новій посаді Бабіков контролюватиме стан досудового розслідування справ у ДБР, окрім справ Майдану.

Що відомо про справи Майдану?Справи Майдану – умовна назва всіх злочинів, які були скоєні під час Революції Гідності, яка відбулась взимку 2013 – 2014 років. Всі вони умовно об'єднані в одну велику "Справу Майдану". Загалом вона нараховує 89 кримінальних проваджень. У них, зокрема, розслідують вбивство 91 людини (78 мітингувальників та 13 силовиків).

Про те, що сказав Олександр Бабіков під час брифінгу – читайте тут.