За это российские террористы получат ответ на передовой, политическом фронте и в экономике. Об этом в вечернем обращении сказал президент Украины Владимир Зеленский, передает 24 канал.

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"За каждый обстрел – будет ответ оккупантам. За Орехов – будет. За Чаплино – будет. За Шепетовку – будет, за Миргород, за Харьков, за Мариуполь и города Донбасса, за всех остальных, по ком бьют российские военные, будет им ответ", – подчеркнул президент.

Что получит россия

По словам Зеленского, россияне подготовили Украине и другим европейским государствам катастрофы и проблемы. Однако это все завершится концом самого кремля.

Этот "Титаник" пришел к своему айсбергу 24 февраля, и как бы они ни пытались остаться на плаву – у них это не получится,

– сказал Зеленский.

Что произошло в Чаплино

Оккупанты 24 августа ударили четырьмя ракетами по Чаплино. Они разрушили частный дом, повредили хозяйственные постройки, железную дорогу и попали в железнодорожную станцию. В результате обстрела погибли 25 человек. Среди убитых есть 2 ребенка. Кроме того, пострадали более 30 местных жителей.

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Атака по Орехову

россияне 25 августа массово атаковали город Орехов и населенные пункты вокруг. Под обстрел попал 17-летний парень. Он умер по дороге в больницу. Враги также ранили 66-летнюю женщину. Она находится в тяжелом состоянии.

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