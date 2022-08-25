За це російські терористи отримають відповідь на передовій, політичному фронті та в економіці. Про це у вечірньому зверненні сказав президент України Володимир Зеленський, передає 24 канал.

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"За кожен обстріл – буде відповідь окупантам. За Оріхів – буде. За Чаплине – буде. За Шепетівку – буде, за Миргород, за Харків, за Маріуполь і міста Донбасу, за усіх інших, по кому б'ють російські військові, буде їм відповідь", – наголосив президент.

Що отримає росія

За словами Зеленського, росіяни підготували Україні й іншим європейським державам катастрофи та проблеми. Проте це все завершиться кінцем для самого кремля.

Цей "Титанік" прийшов до свого айсберга 24-го лютого, і як би вони не намагались залишитись на плаву – у них це не вийде,

– сказав Зеленський.

Що сталося в Чаплиному

Окупанти 24 серпня вдарили чотирма ракетами по Чаплиному. Вони зруйнували приватний будинок, пошкодили господарчі будівлі залізниці та влучили у залізничну станцію. Внаслідок обстрілу загинули 25 людей. Серед вбитих є 2 дитини. Крім цього, постраждали понад 30 місцевих мешканців.

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Атака по Оріхові

росіяни 25 серпня масово атакували місто Оріхів та населені пункти навколо. Під обстріл потрапив 17-річний хлопець. Він помер дорогою до лікарні. Вороги також поранили 66-річну жінку. Вона перебуває у важкому стані.

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