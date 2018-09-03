Предвестник эскалации на Донбассе: западные СМИ об убийстве Захарченко и его последствиях

Главарь боевиков Донецкой области Александр Захарченко 31 августа погиб в результате взрыва в кафе "Сепар", расположенном недалеко от его официальной резиденции в Донецке. Вместе с лидером пророссийских боевиков подорвался его личный охранник Вячеслав Доценко с позывным "Славян" и были ранены еще 11 сепаратистов. Новость всколыхнула не только украинские и российские СМИ, но и западную прессу.

Журналисты выдвинули несколько версий гибели Захарченко и проанализировали, какие последствия это событие может иметь для и без того измученного войной Донбасса.

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Обезглавленная "ДНР"

Убийство Александра Захарченко является 12-м в серии убийств сепаратистских военачальников на Донбассе. La Stampa напоминает, что 42-летний Захарченко с 4 ноября 2014 года был главарем самопровозглашенной "ДНР". Сначала он исполнял там обязанности "премьер-министра", после того, как в апреле того же года командовал сепаратистами, которые принимали участие в захвате администрации в центре Донецка. В феврале 2015 года участвовал в подписании мирного плана урегулирования, согласованного "нормандской четверкой" (Россия, Франция, Германия и Украина).

Как в статье для Московского центра Карнеги отмечает аналитик Константин Скоркин, за годы "правления" в "ДНР" Захарченко и его правая рука Александр Тимофеев взяли под контроль всю нелегальную торговлю углем и металлом, контрабанду и другие виды деятельности, которые способствовали быстрому обогащению. Формирование теневого анклава, настоящей пиратской республики на своей границе уже не могло устраивать московских кураторов ДНР. Поэтому недавно пошли слухи о том, что Захарченко и его команду могут отстранить от власти.

По статье 62 "конституции" "ДНР", в случае досрочного прекращения полномочий главы "республики" исполняющим его обязанности становится первый "вице-премьер". Таким образом, преемником погибшего Захарченко стал Дмитрий Трапезников, про которого известно, что в "довоенные годы" он был связан с бизнесом Рината Ахметова – работал менеджером в его футбольном клубе "Шахтер" и как представитель местного самоуправления надзирал за строительством ахметовских спортивных объектов.



"Исполняющим обязанности" Захарченко стал Дмитрий Трапезников

Наиболее вероятный претендент на роль главы "ДНР" сейчас – украинский коллаборационист, бывший офицер СБУ Александр Ходаковский, которого называли ставленником Ахметова и который был ключевым критиком и оппонентом Захарченко, замечает Скоркин.



Новым главарем "ДНР", по мнению Скоркина, может стать глава "службы безопасности" так называемой "ДНР" Александр Ходаковский

Между тем журналист Independent Оливер Кэрролл называет другое имя – Дениса Пушилина, который является "главой народного совета ДНР". Приближенный к Ахметову Пушилин является представителем сепаратистов на переговорах в Минске. "О нем известно, что он более открыт к российской позиции относительно возвращения сепаратистских республик в Украину как ее автономных составных частей", – объясняет Кэрролл.

Пушилин, в отличие от Захарченко, поддерживает кремлевский вариант "реинтеграции" Донбасса

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Версии убийства Захарченко

Сепаратисты "ДНР" сразу назвали взрыв терактом и начали искать его "украинских исполнителей". МИД России также подчеркивает, что за убийством Захарченко стоит Киев. Однако Washington Examiner называет эти версии наименее вероятными и описывает еще две, которые, по мнению авторов статьи, являются гораздо более правдоподобными.

Согласно первой версии, которую приводит издание, за этим стоит российское правительство. Так, лидеры самопровозглашенных республик на Донбассе либо следуют приказам из Москвы, либо становятся жертвами "чисток", поясняет газета.

Заинтересованность России в гибели Захарченко, возможно, объясняется его неуравновешенным характером, высокомерием и не особо выдающимся интеллектом. Россиянам нравятся люди, которых они могут контролировать, но которые еще и выполняют возложенные на них функции. Вполне возможно, что Захарченко зашел слишком далеко за пределы того, что является "зоной комфорта" Кремля, и начал создавать ему проблемы. А Россия, как известно, без колебаний уничтожает своих противников в Украине, а также невинных людей в любых количествах,

– замечает автор материала Том Роган.

Не исключено также, что Захарченко стал мишенью для других заинтересованных действующих на Донбассе влиятельных группировок, продолжает журналист. Поскольку Донбасс давно считается центром организованной преступности, вполне возможно, что Захарченко убили потому, что другие захотели владеть финансовыми потоками в "ДНР". Или же он мог стать очередной жертвой борьбы за власть между "ДНР" и "ЛНР", аналогичным "детищем" сепаратистов, предполагает журналист.

"Вне всякого сомнения, напряженность на востоке Украины растет. Эскалация борьбы между поддерживаемыми Россией заинтересованными группировками и правительством страны становится все более вероятной. И вполне возможно, что гибель Захарченко является предвестником такого развития событий", – делает вывод Роган.

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"Выборы есть, и выборов нет"

Вышеупомянутый Скоркин отмечает, что в ноябре 2018 года должен был закончиться срок полномочий Захарченко, и возникал вопрос о новых выборах. Одновременно в октябре 2018 года заканчивался срок действия украинского закона об особом статусе "отдельных районов Донецкой и Луганской областей", который предусматривал проведение выборов на этих территориях по украинским законам. Если бы выборы прошли по законам сепаратистов, украинский парламент получил бы повод не продлевать действие закона об особом статусе и выйти из минского процесса на легальных основаниях.

Если бы было объявлено о том, что выборы (на Донбассе) пройдут, как и запланировано, то с высокой долей вероятности принятие закона было бы сорвано,

– цитирует аналитик украинского политолога Владимир Фесенко.

Еще в июне в Донецке были настроены провести голосование по своим правилам, но уже в начале августа в прессе сепаратистов появилось обращение представителей организации "Донецкая республика", своеобразной "правящей партии ДНР", с просьбой к Захарченко не уходить и отложить выборы на неопределенный срок.

По информации украинских СМИ, именно кураторы из Москвы приказали отменить выборы в "ДНР" якобы из-за отсутствия прямой необходимости в переизбрании "депутатов и руководителей республик", а также в связи с рисками для минских переговоров и перспективой новых санкций.

Почему Кремлю выгодна смерть Захарченко?

По мнению Скоркина, реинтеграция Донбасса, учитывая все репутационные потери для России, выгодна кремлевской администрации по двум причинам. Во-первых, подобные шаги помогут смягчить санкционное давление на РФ по крайней мере со стороны Евросоюза (об отмене выборов в "ДНР" заговорили сразу после встречи Путина и Меркель 18 августа). Во-вторых, возвращение временно оккупированных территорий Украине автоматически приведет к увеличению критической массы пророссийских избирателей на предстоящих украинских президентских и парламентских выборах, акцентирует внимание журналист.

С другой стороны, гибель Захарченко, подписанта минских соглашений, в покушении на которого Москва официально обвинила украинских силовиков, открывает возможность для выхода России из мирного процесса с возложением ответственности за его срыв на Украину. Так, спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин обратился к Парламентской ассамблее ОБСЕ с призывом осудить действия украинской стороны. А это, в свою очередь, может стать предлогом к новой эскалации конфликта,

– делает вывод Скоркин.

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