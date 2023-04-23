Вооруженные Силы освободили Балаклею в Харьковской области в сентябре 2022 года. До этого она около шести месяцев находилась под контролем оккупантов. За это время они успели натворить немало бед для местных украинцев. Весомую роль в этом сыграл именно Буслов.
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Главарь оккупантов в Балаклее
Как пишут в Reuters, вероятно, в июне, когда Балаклея была под контролем России, в город приехали вражеские разведчики, где допрашивали и избивали людей. Скажем, местного бизнесмена Руслана Волобуева.
Это происходило с согласия Буслова, который был псевдокомендантом Балаклеи.
Этот мужчина (Буслов – 24 Канал) был "военным комендантом" Балаклеи, ключевой персоной в шестимесячной оккупации Россией этого города. По словам местной полиции, российские силы незаконно задержали по меньшей мере 200 гражданских лиц в городе, а в некоторых случаях применяли пытки. Десятки задержанных из Балаклеи и окрестностей остаются пропавшими без вести,
– констатировали в международном СМИ.
Кроме того, там заметили, что Буслова знали по позывному "Граниту". В то же время известно, что ему – 46 лет и до того, как стать "асвобадителем", он был военным комендантом Калининградского гарнизона враждебного государства.
Отметим, что при написании своего материала международные журналисты опросили местных жителей, которые подтвердили факты того, что их родных или близких задерживали и пытали, вероятно, при содействии Буслова.
"Комендант" Балаклеи от оккупантов / фото из материала Reuters
Ездил он по городу на джипе "УАЗ" и с барского плеча мог выдавать "разрешения" на выезд из Балаклеи или нарушение комендантского часа.
Вместе с тем в Службе безопасности Украины подтвердили Reuters, что псевдокомендант причастен к военным преступлениям захватчиков на этой территории.
Он подписал ряд приказов и распоряжений, позволявших военнослужащим вооруженных сил России и незаконным военным формированиям осуществлять незаконное задержание мирного населения,
– рассказали в структуре в комментарии журналистам.
Россия продолжает терроризировать Харьковщину
- Хотя украинским защитникам удалось деоккупировать Балаклею, Изюм и другие города еще в сентябре 2022 года, назвать спокойной жизнь жителей этого региона нельзя никак.
- Собственно, захватчики чуть ли не ежедневно обстреливают пограничные и прифронтовые города из всей возможной "палитры" вооружения.
- Скажем, оккупанты 22 апреля атаковали жилищный сектор села Котляры с помощью артиллерии. Одной семье удалось чудом спастись от гибели – о ее истории писал 24 Канал в этом материале.
Это подтверждает тезис, что Россия – государство-террорист, которое даже после поражения будет пытаться испортить жизнь украинцам. Вместе с тем не стоит думать, что оккупантов – например, того же Буслова – никогда не привлекут к ответственности. Это рано или поздно обязательно произойдет.