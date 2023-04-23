Вооруженные Силы освободили Балаклею в Харьковской области в сентябре 2022 года. До этого она около шести месяцев находилась под контролем оккупантов. За это время они успели натворить немало бед для местных украинцев. Весомую роль в этом сыграл именно Буслов.

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Главарь оккупантов в Балаклее

Как пишут в Reuters, вероятно, в июне, когда Балаклея была под контролем России, в город приехали вражеские разведчики, где допрашивали и избивали людей. Скажем, местного бизнесмена Руслана Волобуева.

Это происходило с согласия Буслова, который был псевдокомендантом Балаклеи.

Этот мужчина (Буслов – 24 Канал) был "военным комендантом" Балаклеи, ключевой персоной в шестимесячной оккупации Россией этого города. По словам местной полиции, российские силы незаконно задержали по меньшей мере 200 гражданских лиц в городе, а в некоторых случаях применяли пытки. Десятки задержанных из Балаклеи и окрестностей остаются пропавшими без вести,

– констатировали в международном СМИ.

Кроме того, там заметили, что Буслова знали по позывному "Граниту". В то же время известно, что ему – 46 лет и до того, как стать "асвобадителем", он был военным комендантом Калининградского гарнизона враждебного государства.

Обратите внимание! В Reuters убеждены, что Россия обустроила 27 мест незаконного содержания и пыток людей в Харьковской области. Среди населенных пунктов – Балаклея. По состоянию на февраль 2023 года около 1 300 человек из этого региона считались пропавшими без вести.

Отметим, что при написании своего материала международные журналисты опросили местных жителей, которые подтвердили факты того, что их родных или близких задерживали и пытали, вероятно, при содействии Буслова.

"Комендант" Балаклеи от оккупантов / фото из материала Reuters

Ездил он по городу на джипе "УАЗ" и с барского плеча мог выдавать "разрешения" на выезд из Балаклеи или нарушение комендантского часа.

Вместе с тем в Службе безопасности Украины подтвердили Reuters, что псевдокомендант причастен к военным преступлениям захватчиков на этой территории.

Он подписал ряд приказов и распоряжений, позволявших военнослужащим вооруженных сил России и незаконным военным формированиям осуществлять незаконное задержание мирного населения,

– рассказали в структуре в комментарии журналистам.

Россия продолжает терроризировать Харьковщину

Хотя украинским защитникам удалось деоккупировать Балаклею, Изюм и другие города еще в сентябре 2022 года, назвать спокойной жизнь жителей этого региона нельзя никак.

Собственно, захватчики чуть ли не ежедневно обстреливают пограничные и прифронтовые города из всей возможной "палитры" вооружения.

Скажем, оккупанты 22 апреля атаковали жилищный сектор села Котляры с помощью артиллерии. Одной семье удалось чудом спастись от гибели – о ее истории писал 24 Канал в этом материале.

Это подтверждает тезис, что Россия – государство-террорист, которое даже после поражения будет пытаться испортить жизнь украинцам. Вместе с тем не стоит думать, что оккупантов – например, того же Буслова – никогда не привлекут к ответственности. Это рано или поздно обязательно произойдет.