Збройні Сили звільнили Балаклію у Харківській області у вересні 2022 року. Перед цим вона близько шести місяців перебувала під контролем окупантів. За цей час вони встигли натворили немало лиха щодо місцевих українців. Вагому роль у цьому відіграв саме Буслов.

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Ватажок окупантів у Балаклії

Як пишуть у Reuters, ймовірно, у червні, коли Балаклія була під контролем Росії, у місто приїхали ворожі розвідники, де допитували та били людей. Скажімо, місцевого бізнесмена Руслана Волобуєва.

Це все відбувалось за згоди Буслова, що був псевдокомендантом Балаклії.

Цей чоловік (Буслов – 24 Канал) був "військовим комендантом" Балаклії, ключовою персоною в шестимісячній окупації Росією цього міста. За словами місцевої поліції, російські сили незаконно затримали щонайменше 200 цивільних осіб у місті, а в деяких випадках застосовували тортури. Десятки затриманих з Балаклії та околиць залишаються зниклими безвісти,

– констатували у міжнародному ЗМІ.

Окрім того, там зауважили, що Буслова знали за позивним "Граніт". Водночас відомо, що йому – 46 років і до того, як стати "асвабадітілєм", він був військовим комендантом Калінінградського гарнізону ворожої держави.

Зверніть увагу! У Reuters переконані, що Росія облаштувала 27 місць незаконного тримання та катування людей у Харківській області. Серед населених пунктів є Балаклія. Станом на лютий 2023 року близько 1 300 людей з цього регіону вважалися зниклими безвісти.

Зазначимо, що під час написання свого матеріалу міжнародні журналісти опитали місцевих жителів, які підтвердили факти того, що їхніх рідних чи близьких затримували та катували, ймовірно, за сприянням Буслова.

"Комендант" Балаклії від окупантів / фото з матеріалу Reuters

Їздив він по місту на джипі "УАЗ" та з барського плеча міг видавати "дозволи" на виїзд з Балаклії чи порушення комендантської години.

Разом з тим у Службі безпеки України підтвердили Reuters, що псевдокомендант причетний до воєнних злочинів загарбників на цих теренах.

Він підписав низку наказів і розпоряджень, які дозволяли військовослужбовцям збройних сил Росії та незаконних військових формувань здійснювати незаконне затримання мирного населення,

– розповіли у структурі в коментарі журналістам.

Росія продовжує тероризувати Харківщину

Хоч українським захисникам вдалось деокупувати Балаклію, Ізюм та інші міста ще у вересні 2022 року, назвати спокійним життя мешканців цього регіону не можна аж ніяк.

Власне, загарбники ледь не щодня обстрілюють прикордонні та прифронтові міста з усієї можливої "палітри" озброєння.

Скажімо, окупанти 22 квітня атакували житловий сектор села Котляри за допомогою артилерії. Одній сім'ї вдалось дивом врятуватись від загибелі – про її історію писав 24 Канал у цьому матеріалі.

Це підтверджує тезу, що Росія – це держава-терорист, яка навіть після поразки намагатиметься зіпсувати життям українцям. Разом з тим не варто думати, що окупантів – наприклад, того ж Буслова – ніколи не притягнуть до відповідальності. Це рано чи пізно обов'язково станеться.