Путин хорошо знает, как можно подкупить террористов, сказал 24 Каналу политтехнолог Борис Тизенгаузен. Даже Талибан едет на встречу с Сергеем Лавровым в Москву, а недавно в Кремль приезжала делегация ХАМАС.
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Как предотвратить теракты в Европе
Глава Кремля угрожает подкупить ИГИЛ, который устроит теракт, не Украине, а Европе. Однако американцы будут контролировать эту ситуацию и поймут, что происходит подготовка к теракту.
На днях удалось предотвратить теракт в Париже. Также сейчас повышенный уровень террористической опасности в Берлине. Все опасаются, что на Олимпийских играх и Чемпионате Европы по футболу может произойти теракт.
У террористов появляются новые способы. Если раньше террорист должен был обмотаться поясом, спрятав взрывчатку или оружие, и проникнуть в помещение, то сейчас это сделать проблематично, но есть дроны,
– сказал Тизенгаузен.
По его словам, есть опасения, что террористы могут использовать новые средства для осуществления терактов. Поэтому в Европе все волнуются и нервничают, но чтобы предотвратить трагедии и уничтожить корень зла надо давать Украине необходимое оружие. Тогда Путину будет не до подкупа ИГИЛ.
Теракт в "Крокус Сити": основное
- В Подмосковье 22 марта произошла стрельба в концертном зале, в результате которой погибло 145 человек, по меньшей мере 500 пострадали. Российские силовики задержали граждан Таджикистана, которых подозревают в совершении теракта.
- "Исламское государство" публично взяло ответственность за теракт. В ИГИЛ заявили, что обвиняя страны Запада в теракте, Россия признала свой провал перед "Исламским государством".
- В то же время страна-агрессор продолжает безнадежно искать "украинский след". Москва уже официально обвинила Украину в якобы причастности к трагедии. Более того, Кремль требует ареста главы СБУ Василия Малюка.