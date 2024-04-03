Путін добре знає, як можна підкупити терористів, сказав 24 Каналу політтехнолог Борис Тизенгаузен. Навіть Талібан їде на зустріч з Сєргєєм Лавровим у Москву, а нещодавно до Кремля приїздила делегація ХАМАС.
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Як запобігти терактам у Європі
Очільник Кремля погрожує підкупити ІДІЛ, який влаштує теракт, не Україні, а Європі. Однак американці контролюватимуть цю ситуацію і розумітимуть, що відбувається підготовка до теракту.
Днями вдалося запобігти теракту в Парижі. Також зараз підвищений рівень терористичної небезпеки у Берліні. Всі побоюються, що на Олімпійських іграх та Чемпіонаті Європи з футболу може статися теракт.
У терористів з'являються нові способи. Якщо раніше терорист повинен був обмотатися поясом, заховавши вибухівку чи зброю, й проникнути у приміщення, то зараз це зробити проблематично, але є дрони,
– мовив Тизенгаузен.
За його словами, є побоювання, що терористи можуть використовувати нові засоби для здійснення терактів. Тому у Європі всі хвилюються і нервують, але щоб запобігти трагедіям й знищити корінь зла, треба давати Україні необхідну зброю. Тоді Путіну буде не до підкупу ІДІЛ.
Теракт у "Крокус Сіті": основне
- У Підмосков'ї 22 березня сталася стрілянина в концертному залі, внаслідок якої загинуло 145 людей, щонайменше 500 постраждали. Російські силовики затримали громадян Таджикистану, яких підозрюють у здійсненні теракту.
- "Ісламська держава" публічно взяла відповідальність за теракт. В ІДІЛ заявили, що звинувачуючи країни Заходу в теракті, Росія визнала свій провал перед "Ісламською державою".
- Водночас країна-агресор продовжує безнадійно шукати "український слід". Москва вже офіційно звинуватила Україну у нібито причетності до трагедії. Ба більше, Кремль вимагає арешту голови СБУ Василя Малюка.