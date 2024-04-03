Путін добре знає, як можна підкупити терористів, сказав 24 Каналу політтехнолог Борис Тизенгаузен. Навіть Талібан їде на зустріч з Сєргєєм Лавровим у Москву, а нещодавно до Кремля приїздила делегація ХАМАС.

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Як запобігти терактам у Європі

Очільник Кремля погрожує підкупити ІДІЛ, який влаштує теракт, не Україні, а Європі. Однак американці контролюватимуть цю ситуацію і розумітимуть, що відбувається підготовка до теракту.

Важливо! Уряд США за два тижні повідомив російській владі не тільки про загрозу теракту, а навіть точно вказав, що атака може статися на концертний майданчик у "Крокусі".

Днями вдалося запобігти теракту в Парижі. Також зараз підвищений рівень терористичної небезпеки у Берліні. Всі побоюються, що на Олімпійських іграх та Чемпіонаті Європи з футболу може статися теракт.

У терористів з'являються нові способи. Якщо раніше терорист повинен був обмотатися поясом, заховавши вибухівку чи зброю, й проникнути у приміщення, то зараз це зробити проблематично, але є дрони,

– мовив Тизенгаузен.

За його словами, є побоювання, що терористи можуть використовувати нові засоби для здійснення терактів. Тому у Європі всі хвилюються і нервують, але щоб запобігти трагедіям й знищити корінь зла, треба давати Україні необхідну зброю. Тоді Путіну буде не до підкупу ІДІЛ.

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