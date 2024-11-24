Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Донецкую областную прокуратуру. По данным следствия, оккупанты умышленно открыли огонь из автоматического оружия по местным жителям.

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Оккупанты нарушили международное гуманитарное право

21 ноября 2024 года, около 18:00, российские военные вошли в одну из квартир в жилом квартале Торецка, где находилось трое гражданских.

На месте погибли две женщины, еще один мужчина получил серьезные ранения, в частности переломы плеча и ключицы. Пострадавшего госпитализировали, ему оказывают необходимую медицинскую помощь.

Под процессуальным руководством Бахмутской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, повлекшее гибель людей.

Правоохранители проводят следственные действия, чтобы установить все обстоятельства этого военного преступления.

К слову, российские оккупанты расстреляли гражданский автомобиль и двух женщин в Селидово. Прокуроры начали расследование этого военного преступления.

К тому же российские оккупанты расстреляли двух пленных военных ВСУ на Покровском направлении после штурма укрепления возле села Новодмитровка.

По данным DeepState, российская армия продвинулась возле 5 населенных пунктов в Донецкой области: Большой Новоселки, Раздольного, Максимовки, Пустынки и в Торецке.