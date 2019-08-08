Редакцию американского издания экстренно эвакуировали: сообщили о вооруженном мужчине – фото

Полиция США в среду, 7 августа, экстренно эвакуировала редакцию издания USA Today в пригороде Вашингтона. Причиной стало сообщение о вооруженном мужчины в здании редакции, которое получили правоохранители.

Сообщение о вооруженном мужчине, в конце концов, оказалось ложным, сообщает USA Today.

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Полиция округа Фэрфакс, штат Вирджиния, сообщила, что зачистила все здание без каких-либо инцидентов.

Все в безопасности, и полиция не имеет никаких доказательств того, что было совершено преступление,

– отметил начальник полиции округа Эдвин Росслер младший.

Он заявил, что полиция нашла "человека, который заинтересовал следствие". Его допросили в полиции, но, по словам Росслера, он не связан ни с одним преступлением.

В здании редакции сработала сигнализация, туда съехались машины полиции и кареты скорой помощи. Окрестности окружили полицейские с винтовками и в бронежилетах, а над зданием кружил вертолет, пока с него проводили эвакуацию работников.

Эвакуация издания USA Today: смотрите фото

Чем вызвана такая реакция полиции на сообщение о вооруженном мужчине?Мгновенная реакция полиции связана с прошлогодним нападением на редакцию газеты Capital Gazette в Аннаполисе, штат Мэриленд. Там стрелок ворвался в редакцию и убил пятерых сотрудников газеты. Информационные организации, включая USA Today, усилили безопасность после этого события.



Кроме того, буквально на днях – 4 августа 2019 – за одни сутки в США состоялись сразу три массовые расстрелы, жертвами которых стали десятки людей.



Так, в американском городе Эль-Пасо (штат Техас) неизвестный открыл огонь в популярном торговом центре Walmart. В момент инцидента в заведении находилось около 3 тысяч человек. В результате по меньшей мере 20 человек погибли и еще 26 получили ранения, в том числе 2 ребенка.



Через несколько часов после событий в Техасе в США произошла еще одна смертельная перестрелка. Трагедия случилась в городе Дайтоне, штат Огайо. В результате атаки погибли 9 человек, еще 27 получили ранения.



До конца суток в США случилась третья стрельба. Семь человек получили ранения из-за действий неизвестного стрелка, который открыл огонь из окна автомобиля вблизи детской площадки в парке Даглас в американском городе Чикаго. Чудом никто не погиб.