Редакцію американського видання екстрено евакуювали: повідомили про озброєного чоловіка – фото

Поліція США у середу, 7 серпня, екстрено евакуювала редакцію видання USA Today у передмісті Вашингтона. Причиною стало повідомлення про озброєного чоловіка у будівлі редакції, яке отримали правоохоронці.

Повідомлення про озброєного чоловіка, зрештою, виявилося хибним, повідомляє USA Today.

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Поліція округу Ферфакс, штат Вірджинія, повідомила, що зачистила всю будівлю без будь-яких інцидентів.

Усі в безпеці, і поліція не має жодних доказів того, що було скоєно злочин,

– зазначив начальник поліції округу Едвін Росслер молодший.

Він заявив, що поліція знайшла "особу, яка зацікавила слідство". Її допитали в поліції, але, за словами Росслера, ця особа не пов'язана з жодним злочином.

У будівлі редакції спрацювала сигналізація, туди з'їхались машини поліції та карети швидкої допомоги. Околиці оточили поліцейські з гвинтівками і у бронежилетах, а над будівлею кружляв гелікоптер, поки з нею проводили евакуацію працівників.

Евакуація видання USA Today: дивіться фото

Чим викликана така реакція поліції на повідомлення про озброєного чоловіка?Миттєва реакція поліції пов'язана з минулорічним нападом на редакцію газети Capital Gazette в Аннаполісі, штат Меріленд. Там стрілець увірвався до редакції і вбив п'ятьох працівників газети. Інформаційні організації, включно з USA Today, посилили безпеку після цієї події.



Крім того, буквально днями – 4 серпня 2019 року – за одну добу у США відбулися одразу три масові розстріли, жертвами яких стали десятки людей.



Так, в американському місті Ель-Пасо (штат Техас) невідомий відкрив вогонь у популярному торговому центрі Walmart. У момент інциденту в закладі перебували близько 3 тисяч людей. У результаті щонайменше 20 осіб загинули та ще 26 зазнали поранень, зокрема 2 дитини.



За кілька годин після подій у Техасі в США сталася ще одна смертельна стрілянина. Трагедія трапилась у місті Дайтоні, що у штаті Огайо. Внаслідок атаки загинули 9 осіб, ще 27 отримали поранення.



До кінця доби у США трапилася третя стрілянина. Сім людей зазнали поранень через дії невідомого стрілка, який відкрив вогонь із вікна автомобіля поблизу дитячого майданчика в парку Даґласа у американському місті Чикаго. Дивом ніхто не загинув.