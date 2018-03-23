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Савченко заявила, что начинает голодовку

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Надежда Савченко
Надежда Савченко / Getty Images

Внефракционный нардеп без мандата Надежда Савченко во время выступления в Шевченковском райсуде Киева, где избирается ей мера пресечения, объявила о начале голодовки.

Так, по словам политика, дело против нее является политически мотивированным и обвинения необоснованными, а наградное оружие, которая есть у нее, она никогда не применяла.

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Кроме того, она подчеркнула, что оружие вывозилась с оккупированного Донбасса с целью изучения.

"Меня предупредили, что есть заказ на мою политическую ликвидацию. Заказчиком была Администрация Президента. Я выхожу на голодовку с сегодняшнего дня. Для меня это уже не страшно. Я уже проходила", – отметила Савченко.

Также народная избранница заявила, что за два года в парламенте поняла одну вещь.

"Украине нужна смена политической системы. Когда мы будем иметь инструмент отзыва депутатов, то власть будет бояться идти против народа", – добавила герой Украины.

Напомнила она и о своей голодовке в российской тюрьме. Как убеждает Савченко, находясь там, она провела 83 дня обычного и 6 дней сухого голодания.

Напомним, 15 марта генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Савченко лично планировала теракт в центре Киева и в стенах парламента и принимала участие в завозе оружия с оккупированной территории Донетчины. Сама Надежда Савченко сказала, что знала, что за ней следят и поэтому начала "создавать сюрреализм".

22 марта с трибуны украинского парламента глава ГПУ продемонстрировал видеодоказательства, которые подтверждают, что Савченко и Рубан принимали участие в организации перевозки оружия с оккупированных территорий Донбасса, а также обсуждали планы госпереворота. Впоследствии Верховная Рада дала согласие на снятие неприкосновенности, привлечение к ответственности и арест внефракционного народного депутата Надежды Савченко. Все три представления ГПУ поддержали более 226 народных депутатов.

Спустя Савченко задержали в стенах Рады.

Теги: Новости политики Новости Украины Задержание Савченко Надежда Савченко голодовка Судьи
Источник: 24 Канал
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