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ЗАТРИМАННЯ САВЧЕНКО RYANAIR НЕГОДА В УКРАЇНІ ВИБОРИ В РОСІЇ 2018

Савченко заявила, що розпочинає голодування

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Надія Савченко
Надія Савченко / Getty Images

Позафракційний нардеп без мандату Надія Савченко під час виступу у Шевченківському райсуді Києва, де обирається їй запобіжний захід, оголосила початок голодування.

Так, за словами політика, справа проти не ї є політично вмотивованою та овинувачення необґрунтованими, а нагородну зброю, яка є в неї, вона ніколи не застосовувала.

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Крім того, вона наголосила, що зброя вивозилася з окупованого Донбасу з метою вивчення.

"Мене було попереджено, що є замовлення на мою політичну ліквідацію. Замовником була Адміністрація Президента. Я виходжу на голодування з сьогоднішнього дня. Для мене це вже не страшно. Я вже це проходила", – зауважила Савченко.

Також народна обраниця заявила, що за два роки в парламенті зрозуміла одну річ.

"Україні потрібна зміна політичної системи. Коли ми будемо мати інструмент відкликання депутатів, то влада буде боятися йти проти народу", – додала герой України.

Нагадала вона і про своє голодування в російській в'язниці. Як переконує Савченко, перебуваючи там, вона провела 83 дні звичайного та 6 днів сухого голодування.

Нагадаємо, 15 березня генпрокурор Юрій Луценко заявив, що Савченко особисто планувала теракт у центрі Києва та стінах парламенту і брала участь у завезенні зброї з окупованої теририторії Донеччини. Сама Надія Савченко сказала, що знала, що за нею стежать і тому почала "створювати сюрреалізм".

22 березня з трибуни українського парламенту очільник ГПУ продемонстрував відеодокази, які підтверджують, що Савченко та Рубан брали участь в організації перевезення зброї з окупованих територій Донбасу, а також обговорювали плани держперевороту. Згодом Верховна Рада дала згоду на зняття недоторканності, притягнення до відповідальності та арешт позафракційного народного депутата Надії Савченко. Усі три подання ГПУ підтримало понад 226 народних депутатів.

Опісля Савченко затримали у стінах Ради.

Теги: Новини України Новини політики Затримання Савченко Надія Савченко голодування Судді
Джерело: 24 Канал
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