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      Сулеймани – не последний: США пригрозила еще одной ликвидацией

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      США пригрозили еще одной ликвидацией преемника Сулеймани / AP

      Соединенные Штаты готовы ликвидировать преемника убитого генерала Сулеймани – Эсмаила Каани – в случае угрозы для американцев. Нападения на них должны прекратиться.

      Америка ликвидирует нового командующего спецподразделения "Аль-Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции, если убийства американцев продолжатся. Об этом заявил спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук в интервью Asharq Al-Awsat.

      К теме: Вместе с Сулеймани США собирались убить еще одного иранского командира

      Он пояснил, что нового командующего постигнет судьба Сулеймани, если он также "пойдет по пути убийств американцев".

      Президент годами ясно давал понять, что любые нападения на американский персонал в регионе будут встречать решительный ответ,
      – заявил Хук.

      Трамп приказал ликвидировать Сулеймани: причины и последствия

      Ночью на 3 января США нанесли ракетный удар в Багдаде, которым убили Касема Сулеймани и заместителя председателя иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса. В Белом доме США этот авиаудар назвали "решительной оборонной акцией". Именно Сулеймани был основной целью, а приказ о его ликвидации лично отдал президент США Дональд Трамп.

      • С генералом Сулеймани прощались в Ираке, в Багдаде, а затем и в столице Ирана – Тегеране. По данным СМИ, на последней процессии присутствовали более миллиона иранцев.
      • Похоронили же военного в Иране – в его родном городе Керман. Во время церемонии прощания произошла страшная давка, в результате которой погибли 56 человек.
      • Власти Ирана пообещала отомстить. Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф назвал операцию США "актом международного терроризма". Духовный лидер Ирана аятолла Сеед Али Хоссейни Хаменеи заявил, что тем, кто убил Сулеймани, следует ожидать "жестокую месть".
      • 8 января Иран осуществил атаку на военную базу США Айн аль-Асад и базу коалиции возле города Эрбиль в Ираке – это атака была не единственной.
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости политики Иран Конфликт между США и Ираном Новости США Убийство Сулеймани
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