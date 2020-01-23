Сулеймани – не последний: США пригрозила еще одной ликвидацией

Соединенные Штаты готовы ликвидировать преемника убитого генерала Сулеймани – Эсмаила Каани – в случае угрозы для американцев. Нападения на них должны прекратиться.

Америка ликвидирует нового командующего спецподразделения "Аль-Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции, если убийства американцев продолжатся. Об этом заявил спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук в интервью Asharq Al-Awsat.

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Он пояснил, что нового командующего постигнет судьба Сулеймани, если он также "пойдет по пути убийств американцев".

Президент годами ясно давал понять, что любые нападения на американский персонал в регионе будут встречать решительный ответ,

– заявил Хук.

Трамп приказал ликвидировать Сулеймани: причины и последствия

Ночью на 3 января США нанесли ракетный удар в Багдаде, которым убили Касема Сулеймани и заместителя председателя иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса. В Белом доме США этот авиаудар назвали "решительной оборонной акцией". Именно Сулеймани был основной целью, а приказ о его ликвидации лично отдал президент США Дональд Трамп.