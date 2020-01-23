Сулеймані – не останній: США пригрозила ще однією ліквідацією

Сполучені Штати готові ліквідувати наступника вбитого генерала Сулеймані – Есмаїла Каані – у разі загрози для американців. Напади на них мають припинитися.

Америка ліквідує нового командувача спецпідрозділу "Аль-Кудс" іранського Корпусу вартових ісламської революції, якщо вбивства американців продовжаться. Про це заявив спецпредставник США по Ірану Брайан Хук в інтерв'ю Asharq Al-Awsat.

До теми: Разом із Сулеймані США збиралися вбити ще одного іранського командира

Він пояснив, що нового командувача спіткає доля Сулеймані, якщо він також "піде шляхом вбивств американців".

Президент роками ясно давав зрозуміти, що будь-які напади на американський персонал в регіоні будуть зустрічати рішучу відповідь, –

заявив Хук.

Трамп наказав ліквідувати Сулеймані: причини і наслідки

Уночі проти 3 січня США завдали ракетного удару в Багдаді, яким убили Касема Сулеймані та заступника голови іракського шиїтського ополчення Абу Махді аль-Мухандіса. У Білому домі США цей авіаудар назвали "рішучою оборонною акцією". Саме Сулеймані був основною ціллю, а наказ про його ліквідацію особисто віддав президент США Дональд Трамп .