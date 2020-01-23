Сулеймані – не останній: США пригрозила ще однією ліквідацією
Сполучені Штати готові ліквідувати наступника вбитого генерала Сулеймані – Есмаїла Каані – у разі загрози для американців. Напади на них мають припинитися.
Америка ліквідує нового командувача спецпідрозділу "Аль-Кудс" іранського Корпусу вартових ісламської революції, якщо вбивства американців продовжаться. Про це заявив спецпредставник США по Ірану Брайан Хук в інтерв'ю Asharq Al-Awsat.
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Він пояснив, що нового командувача спіткає доля Сулеймані, якщо він також "піде шляхом вбивств американців".
Президент роками ясно давав зрозуміти, що будь-які напади на американський персонал в регіоні будуть зустрічати рішучу відповідь, –
заявив Хук.
Трамп наказав ліквідувати Сулеймані: причини і наслідки
Уночі проти 3 січня США завдали ракетного удару в Багдаді, яким убили Касема Сулеймані та заступника голови іракського шиїтського ополчення Абу Махді аль-Мухандіса. У Білому домі США цей авіаудар назвали "рішучою оборонною акцією". Саме Сулеймані був основною ціллю, а наказ про його ліквідацію особисто віддав президент США Дональд Трамп.
- З генералом Сулеймані прощалися у Іраку, в Багдаді, а згодом і у столиці Ірану – Тегерані. За даними ЗМІ, на останній процесії були присутніми понад мільйон іранців.
- Поховали ж військового у Ірані – в його рідному місті Кермані. Під час церемонії прощання сталася страшна тиснява, внаслідок якої загинули 56 людей.
- Влада Ірану пообіцяла помститись. Міністр закордонних справ Ірану Джавад Заріф назвав операцію США "актом міжнародного тероризму". Духовний лідер Ірану аятола Сеєд Алі Хосейні Хаменеї заявив, що тим, хто вбив Сулеймані, слід очікувати на "жорстоку помсту".
- 8 січня Іран здійснив атаку на військову базу США Айн аль-Асад та базу коаліції біля міста Ербіль в Іраку – ця атака була не єдиною.