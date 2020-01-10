Разом із Сулеймані США збиралися вбити ще одного іранського командира

У день загибелі іранського воєначальника генерал-майора Касема Сулеймані американські військові мали намір ліквідувати ще одного командира. Відомо, що він, як і Сулеймані, керував іранським елітним підрозділ "Аль-Кудс". А загинути військовий мав у Ємені.

Відповідну інформацію оприлюднила провідна американська газета The Washington Post з посиланням на низку неназваних офіційних осіб США.

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Так, за даними чотирьох американських офіційних осіб, знайомих з історією питання, мовиться про Абдулу Резе Шахлаї. Він є фахівцем з фінансових питань і ключовим командиром сил "Аль-Кудс", які діяли у Ємені. Крім того, адміністрація США його звинувачує у причетності до цілої низки атак проти американців та їхніх союзників, зокрема в Іраку в 2007 році.

Американські військові все ж завдали по ньому удару, але він до смерті не призвів. За словами джерел ресурсу, ця операція залишається засекреченою досі, щоправда в разі успіх про неї б з’явилася інформація в "ту ж ніч". Водночас співрозмовники ресурсу не виключають ще одних спроб ліквідувати Шахлаї.

Відтак, журналісти видання зауважили, що невдала операція проти Абдули Рези Шахлаї може вказувати на те, що США проводять більш широкий комплекс заходів проти керівництва іранського Корпусу вартових Ісламської революції, ніж вбивство одного Сулеймані.

Видання нагадує, що США вважають Іран відповідальним за допомогу єменським повстанцям-хуситкам і за поставки їм сучасних озброєнь. Однак, як вважають експерти, за останні місяці інтенсивність авіаударів арабської коаліції, яка бореться з повстанцями, знизилася. Аналогічно й повстанці здебільшого припинили ракетні удари по території Саудівської Аравії.

Проте, The Washington Post підкреслює, що удар по Абдулі Резі Шахлаї є відхиленням від традиційних параметрів місії військових США у Ємені. Останні, зі свого боку, раніше уникали прямої участі в протистоянні повстанців і арабської коаліції.

Близький Схід: карта

Що відомо про вбивство Сулеймані: коротко

Уночі проти 3 січня США завдали ракетного удару в Багдаді, яким убили Касема Сулеймані та заступника голови іракського шиїтського ополчення Абу Махді аль-Мухандіса.

У Білому домі США цей авіаудар назвали "рішучою оборонною акцією". Саме Сулеймані був основною ціллю, а наказ про його ліквідацію особисто віддав президент США Дональд Трамп.

З генералом Сулеймані прощалися у Іраку, в Багдаді, а згодом і у столиці Ірану – Тегерані. За даними ЗМІ, на останній процесії були присутніми понад мільйон іранців.

Іраку, в Багдаді, у столиці Ірану – Тегерані. Поховали ж військового у Ірані – в його рідному місті Кермані.

Міністр закордонних справ Ірану Джавад Зариф назвав операцію США "актом міжнародного тероризму". Духовний лідер Ірану аятола Сеєд Алі Хосейні Хаменеї заявив, що тим, хто вбив Сулеймані, слід очікувати на "жорстоку помсту".

8 січня Іран здійснив атаку на військову базу США Айн аль-Асад та базу коаліції біля міста Ербіль в Іраку. У результаті загинули 80 осіб. Американців серед них, попередньо, немає.

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