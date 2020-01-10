Вместе с Сулеймани США собирались убить еще одного иранского командира

В день гибели иранского военачальника генерал-майора Касема Сулеймани американские военные намеревались ликвидировать еще одного командира. Известно, что он, как и Сулеймани, руководил иранским элитным подразделением "Аль-Кудс". А погибнуть военный должен был в Йемене.

Соответствующую информацию обнародовала ведущая американская газета The Washington Post со ссылкой на ряд неназванных официальных лиц США.

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Так, по данным четырех американских официальных лиц, знакомых с историей вопроса, говорится про Абдулу Резе Шахлайи. Он является специалистом по финансовым вопросам и ключевым командиром сил "Аль-Кудс", которые действовали в Йемене. Кроме того, администрация США обвиняет его в причастности к целому ряду атак против американцев и их союзников, в частности в Ираке в 2007 году.

Американские военные все же нанесли по нему удар, но он к смерти не привел. По словам источников ресурса, эта операция остается засекреченной до сих пор, правда в случае успеха о ней бы появилась информация в "ту же ночь". В то же время собеседники ресурса не исключают еще одних попыток ликвидировать Шахлайи.

Следовательно, журналисты издания отметили, что неудачная операция против Абдулы Резы Шахлайи может указывать на то, что США проводят более широкий комплекс мер против руководства иранского Корпуса стражей Исламской революции, чем убийство одного Сулеймани.

Издание напоминает, что США считают Иран ответственным за помощь йеменским повстанцам-хуситкам и за поставки им современных вооружений. Однако, как считают эксперты, за последние месяцы интенсивность авиаударов арабской коалиции, которая борется с повстанцами, снизилась. Аналогично и повстанцы в основном прекратили ракетные удары по территории Саудовской Аравии.

Однако, The Washington Post подчеркивает, что удар по Абдуле Рези Шахлайи является отклонением от традиционных параметров миссии военных США в Йемене. Последние, со своей стороны, ранее избегали прямого участия в противостоянии повстанцев и арабской коалиции.

Что известно об убийстве Сулеймани: коротко

В ночь на 3 января США нанесли ракетный удар в Багдаде, которым убили Касема Сулеймани и заместителя председателя иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса.

В Белом доме США этот авиаудар назвали "решительной оборонной акцией". Именно Сулеймани был основной целью, а приказ о его ликвидации лично отдал президент США Дональд Трамп.

С генералом Сулеймани прощались в Ираке, в Багдаде, а впоследствии и в столице Ирана – Тегеране. По данным СМИ, на последней процессии присутствовали более миллиона иранцев.

Похоронили военного в Иране – в его родном городе Кермане. Во время церемонии прощания произошла страшная давка, в результате которой погибли 56 человек.

Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф назвал операцию США "актом международного терроризма". Духовный лидер Ирана аятолла Сейед Али Хосейни Хаменеи заявил, что тем, кто убил Сулеймани, следует ожидать "жестокой мести".

8 января Иран осуществил атаку на военную базу США Айн аль-Асад и базу коалиции у города Эрбиль в Ираке. В результате погибли 80 человек. Американцев среди них, предварительно, нет.

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