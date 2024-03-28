Советник главы ОПУ Михаил Подоляк сказал 24 Каналу, что Владимир Путин и его окружение помешаны на антиукраинстве. Именно это разрушает планы главы Кремля и его окружения.
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Является неадекватной страной
Россияне продвигают свою "сверхценную" идею, что якобы за терактом "стоят украинцы". Однако именно это полностью обесценило все намерения поддержать Россию и перевести ее из категории "агрессора" в категорию "жертвы".
Наконец все увидели неадекватность и несостоятельность Путина. Интеллектуально он очень слабый человек, если учесть то, какие аргументы он приводит, как говорит, какие слова использует и тому подобное,
– отметил советник главы ОПУ.
Настойчивость, с которой Путин, а также Патрушев, Бортников, Бастрыкин (соответственно секретарь СНБО, главы ФСБ и следственного комитета – 24 Канал) реализовывали свою несостоятельность в публичном пространстве, привела к тому, что сейчас демократические государства четко осознают, что Россия является неадекватной страной.
Убила свою репутацию
Какие ошибки допустило российское руководство:
- неправильно трактует последствия теракта, и это приведет к увеличению террористических угроз. Не только на территории России, но и в других регионах;
- окончательно опровергло миф о том, что структура ФСБ что-то "контролирует" относительно превенции на внутреннем рынке. Спецслужбы могут работать только по одиноким пикетах "Нет, войне", но не могут работать агентурно, разведывательно в сетях, которые готовы совершать те или иные теракты;
- обнулило миф об остаточной адекватности Путина или кого-то в его окружении. Все они – абсолютные украинофобы. Теперь стало понятно, что договоренности о том, чтобы уладить войну за столом переговоров, с Россией невозможны;
- спровоцировало проблемы на внутреннем рынке в России, ведь теракт вызовет определенные вопросы, в частности, по работе силовиков, и это приведет к внутренним конфликтам среди них.
"Кого-то из силовиков попытаются снять, на кого-то переложить внутреннюю вину и тому подобное. Это все неплохо для нас. Россия окончательно убила свою репутацию, которая была остаточной для некоторых политических партий или политических лидеров европейских стран", – отметил Михаил Подоляк.
Последствия теракта в "Крокус Сити Холле"
- После того, как произошел теракт и российские службы задержали четырех подозреваемых в его совершении – граждан Таджикистана, Путин фактически обвинил в его организации Украину. Также к обвинениям Киева присоединились российские силовики.
- В то же время издание Bloomberg сообщает, что политическая и бизнес-элита России не верит в причастность Украины к теракту. Хотя известно, что ответственность за стрельбу в "Крокусе" взяла на себя ИГИЛ, Путин продолжает настаивать на причастности Киева.
- Кроме того, США предупреждало Кремль о теракте еще 7 марта. Однако Путин проигнорировал эту информацию и назвал ее "откровенным шантажом" и попыткой "запугать и дестабилизировать" общество России.