Также существует предположение, что именно российские спецслужбы стоят за организацией стрельбы в Подмосковье. Российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко рассказал 24 Каналу о том, что обе версии – провала и причастности ФСБ – имеют право на существование.

Смотрите также Джихад режима Путина: кто такие ИГИЛ-К, почему устроили массовую казнь россиян и как будут действовать дальше

Первая версия: было не до терактов

Что касается ФСБ, которая действительно ничего не сделала, чтобы избежать теракта, а когда он произошел, пыталась отыграть назад, то за годы путинского режима эта структура превратилась в так называемое "новое дворянство".

Во времена президентства Бориса Ельцина, ФСБ была в загоне, потому что он очень плохо относился к спецслужбам, которые в свое время давили на него.

Во времена правления Путина сотрудники ФСБ, начиная с майора, становились долларовыми миллионерами, а затем миллиардерами. Они занимались преимущественно рейдерством, "крышеванием" бизнеса – становились коммерсантами,

– объяснил он.

В этой структуре произошла серьезная деградация, поскольку у них преобладали не интересы службы, а интересы собственного кармана.

Основная их деятельность состоит из:

придумывания глупостей о "террористических организациях" в виде молодых людей, которые собрались на вечеринку, играют музыку, а их воспринимают как "террористов". За это ФСБшники зарабатывают себе погоны и медали;

поиска "предателей" среди ученых, которые публикуют свои труды в иностранных журналах;

разгона навальнистов (сторонников Алексея Навального – 24 Канал), а также "охоты" на штабы Бориса Надеждина (подавал свою кандидатуру на выборы президента России, но ЦИК его не допустил – 24 Канал).

"Они имеют такое "увлекательное" и прибыльное занятие, что на работу с настоящими террористами у них уже не хватает сил. Поэтому версия, что ФСБ "проспали" теракт имеет основания", – отметил оппозиционный журналист.

Вторая версия: вопрос репутации

В то же время, по его словам, версия, что это была совместная операция российских спецслужб и террористов также может быть реальной, потому что вопрос репутации очень важен.

"Мы помним, с чего начался этот путинский шабаш. Путин пришел к власти, шагая по трупам жителей российских городов. Эти люди стали жертвами терактов, устроенных самими спецслужбами. Все, что связано с "рязанским сахаром", – это их репутация, поэтому вполне возможно, что они и организовали этот теракт, использовав ИГИЛ", – отметил Игорь Яковенко.

Обратите внимание! В издании Bloomberg отмечают, что несмотря на то, что окружение главы Кремля не видит связи между терактом и Украиной, Путин продолжает говорить о причастности Киева к стрельбе в "Крокус Сити Холле". В то же время спецслужбы России могут быть наказаны за то, что не отреагировали оперативно на теракт, и это может привести к реструктуризации руководства в силовых органах.

Теракт в "Крокус Сити Холле": важное