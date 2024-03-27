Також існує припущення, що саме російські спецслужби стоять за організацією стрілянин в Підмосков'ї. Російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко розповів 24 Каналу про те, що обидві версії – провалу та причетності ФСБ – мають право на існування.

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Перша версія: було не до терактів

Щодо ФСБ, яка дійсно нічого не зробила, щоб уникнути теракту, а коли він стався, намагалася відіграти назад, то за роки путінського режиму ця структура перетворилась на так зване "нове дворянство".

За часів президентства Бориса Єльцина, ФСБ була у загоні, тому що він дуже погано ставився до спецслужб, які свого часу тиснули на нього.

За часів правління Путіна співробітники ФСБ, починаючи з майора, ставали доларовими мільйонерами, а потім мільярдерами. Вони займалися переважно рейдерством, "кришуванням" бізнесу – ставали комерсантами,

– пояснив він.

В цій структурі відбулась серйозна деградація, оскільки у них переважали не інтереси служби, а інтереси власної кишені.

Основна їхня діяльність складається з:

вигадування дурниць щодо "терористичних організацій" у вигляді молодих людей, які зібралися на вечірку, грають музику, а їх сприймають як "терористів". За це ФСБшники заробляють собі погони та медалі;

пошуку "зрадників" серед вчених, які публікують свої праці в іноземних журналах;

розганяння навальнистів (прихильників Олексія Навального – 24 Канал), а також "полювання" на штаби Бориса Надєждіна (подавав свою кандидатуру на вибори президента Росії, але ЦВК його не допустило – 24 Канал).

"Вони мають таке "захопливе" та прибуткове заняття, що на роботу зі справжніми терористами у них вже не вистачає сил. Тому версія, що ФСБ "проспали" теракт має підстави", – наголосив опозиційний журналіст.

Друга версія: питання репутації

Водночас, за його словами, версія, що це була спільна операція російських спецслужб та терористів також може бути реальною, тому що питання репутації дуже важливе.

"Ми пам'ятаємо, з чого розпочався цей путінський шабаш. Путін прийшов до влади, крокуючи трупами жителів російських міст. Ці люди стали жертвами терактів, влаштованих самими спецслужбами. Все, що пов'язано з "рязанським цукром", – це їхня репутація, тому цілком можливо, що вони й організували цей теракт, використавши ІДІЛ", – відзначив Ігор Яковенко.

Зверніть увагу! У виданні Bloomberg зазначають, що попри те, що оточення очільника Кремля не бачить зв'язку між терактом і Україною, Путін продовжує говорити про причетність Києва до стрілянини в "Крокус Сіті Холі". Водночас спецслужби Росії можуть бути покарані за те, що не відреагували оперативно на теракт, і це може призвести до реструктуризації керівництва в силових органах.

Теракт в "Крокус Сіті Холі": важливе