18:26
29 апр 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ПАСХА ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ЯЗЫКОВЫЙ ВОПРОС
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Главный эколог страны Медведев. Путину нашли преемника
      Вєсті Кремля
      22:20, 27 апреля
      Вести.UA. Жир: Захарова читает посты Супрун. Коррупционеры сдадутся Зеленскому
      Вєсті.UA
      18:30, 27 апреля
      Почему экологическая электростанция засыпала окрестные села радиоактивным пеплом: расследование
      ЦРУ
      12:21, 26 апреля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Дипломатия – от застоя до независимости
      Згадати все
      22:35, 24 апреля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ПАСХА ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ЯЗЫКОВЫЙ ВОПРОС

      Тяжелобольной политзаключенный Бекиров заявил о намерении голодать: его здоровье еще ухудшилось

      47 Читати новину українською
      Тяжелобольной политзаключенный Бекиров заявил о намерении голодать: его здоровье еще ухудшилось

      Во время заседания так называемого "Верховного суда Крыма" тяжелобольной украинский политзаключенный Эдем Бекиров заявил о намерении начать голодовку. Причина – резкое ухудшение состояния его здоровья, которое стало результатом неправомерного поведения сотрудников СИЗО, где он содержится.

      Как рассказал его адвокат Ислам Веляев, такое заявление украинский политзаключенный сделал еще 26 апреля. По словам правозащитника, сегодня Эдем Бекиров страдает диабетом, болезнью сердца, имеет ампутированную правую ногу и является инвалидом первой группы.

      Читайте также: Украинскому политзаключенному Бекирову грозит диабетическая кома

      "К ухудшению состояния здоровья Эдема Бекирова привело, по сути, неправомерное поведение сотрудников СИЗО. Так, в течение более десяти дней, сотрудники медицинской части, вводили Бекирову инъекцию инсулина, и происходило это без измерения уровня сахара в его крови", – отметил он.

      В то же время Ислам Веляев заметил, что родственники украинского политзаключенного неоднократно пытались передать экспресс-тесты для измерения сахара, однако сотрудники медчасти СИЗО всячески их не принимают под разными предлогами.

      "Это может привести к необратимым последствиям и даже к летальному исходу. Во время последней моей встречи с Эдемом, его лицо было отечным и покрытым бурыми пятнами. Он с трудом передвигался, его мучает одышка, постоянные боли в левой стороне груди",
      – отметил юрист.

      Ранее дочь Эдема Бекирова – Элеонора – рассказывала, что инсулин ему противопоказан, так как это может серьезно повлиять на его больное сердце. Также она сообщила о четырех шунтах в сердце политзаключенного.

      Что известно об Эдеме Бекирове?
      Крымскотатарского активиста задержали российские силовики на въезде в аннексирован Крым утром 12 декабря 2018 года. Бекиров проживает в Херсонской области, а в Крым направлялся, чтобы посетить 78-летнюю маму и родственников.

      Позже его доставили в здание ФСБ России в Симферополе. Бекирова обвиняют в хранении и передаче взрывчатых веществ и боеприпасов. В частности, активисту вменяют распространение и транспортировку более 10 килограмм тротила и 190 боевых патронов. Сам активист все обвинения отвергает.

      Пребывание за решеткой для Бекирова – особо опасное: известно, что у него – сахарный диабет, инвалидность из-за отсутствия ноги, а недавно он перенес еще и сердечный приступ.

      как разворачиваются ситуация вокруг эдема бекирова:
      •  
      blog_ava
      Куда поехать на майские праздники в Украине: на море, в горы и с детьми
      сегодня
      3759
      Теги: Украина – Россия Новости Украины Голодовка Украинцы в плену РФ Аннексия Крыма Новости Крыма Новости России
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Перезавантаження НАЗК: які ключові проблеми має вирішити новий закон
      сегодня , 18:00 Перезавантаження НАЗК: які ключові проблеми має вирішити новий закон
      Олександра Дрік 18
      Почему Путин надумал раздавать паспорта России всем жителям Украины: две причины
      сегодня , 16:01 Почему Путин надумал раздавать паспорта России всем жителям Украины: две причины
      СерпомПо 2349
      Пироги для ворога вже готові, – боєць Іван про воєнні будні на Донбасі
      сегодня , 12:04 Пироги для ворога вже готові, – боєць Іван про воєнні будні на Донбасі
      Повернись живим 1222
      Украина отмечает 101 год со дня поднятия своих флагов над Черноморским флотом
      сегодня , 10:00 Украина отмечает 101 год со дня поднятия своих флагов над Черноморским флотом
      516
      ВСУ испытывают французские авиашлемы
      сегодня , 08:41 ВСУ испытывают французские авиашлемы
      Злой Одессит 2048
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Выборы президента Украины-2019: кто станет следующим президентом
       1 апреля , 14:44
      Вступление Украины в НАТО: Польша, Турция и Румыния озвучили свою позицию
       20 апреля , 13:15
      Как развивались ночные события в Святошино
       7 сентября 2016 , 10:31 1
      Моуринью в Реал, Конте в Манчестер Юнайтед – возможные тренерские перестановки по версии GdS
       30 октября 2018 , 10:49
      Ракицкий провел первую тренировку в Зените (ФОТО)
       31 января , 22:02
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук