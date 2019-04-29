Тяжелобольной политзаключенный Бекиров заявил о намерении голодать: его здоровье еще ухудшилось

Во время заседания так называемого "Верховного суда Крыма" тяжелобольной украинский политзаключенный Эдем Бекиров заявил о намерении начать голодовку. Причина – резкое ухудшение состояния его здоровья, которое стало результатом неправомерного поведения сотрудников СИЗО, где он содержится.

Как рассказал его адвокат Ислам Веляев, такое заявление украинский политзаключенный сделал еще 26 апреля. По словам правозащитника, сегодня Эдем Бекиров страдает диабетом, болезнью сердца, имеет ампутированную правую ногу и является инвалидом первой группы.

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"К ухудшению состояния здоровья Эдема Бекирова привело, по сути, неправомерное поведение сотрудников СИЗО. Так, в течение более десяти дней, сотрудники медицинской части, вводили Бекирову инъекцию инсулина, и происходило это без измерения уровня сахара в его крови", – отметил он.

В то же время Ислам Веляев заметил, что родственники украинского политзаключенного неоднократно пытались передать экспресс-тесты для измерения сахара, однако сотрудники медчасти СИЗО всячески их не принимают под разными предлогами.

"Это может привести к необратимым последствиям и даже к летальному исходу. Во время последней моей встречи с Эдемом, его лицо было отечным и покрытым бурыми пятнами. Он с трудом передвигался, его мучает одышка, постоянные боли в левой стороне груди",

– отметил юрист.

Ранее дочь Эдема Бекирова – Элеонора – рассказывала, что инсулин ему противопоказан, так как это может серьезно повлиять на его больное сердце. Также она сообщила о четырех шунтах в сердце политзаключенного.

Что известно об Эдеме Бекирове?

Крымскотатарского активиста задержали российские силовики на въезде в аннексирован Крым утром 12 декабря 2018 года. Бекиров проживает в Херсонской области, а в Крым направлялся, чтобы посетить 78-летнюю маму и родственников.



Позже его доставили в здание ФСБ России в Симферополе. Бекирова обвиняют в хранении и передаче взрывчатых веществ и боеприпасов. В частности, активисту вменяют распространение и транспортировку более 10 килограмм тротила и 190 боевых патронов. Сам активист все обвинения отвергает.



Пребывание за решеткой для Бекирова – особо опасное: известно, что у него – сахарный диабет, инвалидность из-за отсутствия ноги, а недавно он перенес еще и сердечный приступ.