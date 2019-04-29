Тяжкохворий політв’язень Бекіров заявив про намір голодувати: його здоров'я ще погіршилося

Під час засідання так званого "Верховного суду Криму" тяжкохворий український політв'язень Едем Бекіров заявив про намір розпочати голодування. Причина – різке погіршення стану його здоров'я, що стало результатом неправомірної поведінки співробітників СІЗО, де його утримують.

Як розповів його адвокат Іслам Веляєв, таку заяву український політв’язень зробив ще 26 квітня. За словами правозахисника, сьогодні Едем Бекіров страждає на діабет, хворобу серця, має ампутовану праву ногу та є інвалідом першої групи.

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"До погіршення стану здоров'я Едема Бекірова призвели, по суті, неправомірна поведінка співробітників СІЗО. Так, протягом понад десяти днів, співробітники медичної частини, вводили Бекірову ін'єкцію інсуліну, і відбувалося це без вимірювання рівня цукру в його крові", – зауважив він.

Водночас Іслам Веляєв зауважив, що родичі українського політв’язня неодноразово намагалися передати експрес-тести для вимірювання цукру, проте співробітники медчастини СІЗО всіляко їх не приймають під різними приводами.

Це може призвести до незворотних наслідків і аж до летального результату. Під час останньої моєї зустрічі з Едемом, його обличчя було набряклим і вкритим бурими плямами. Він насилу пересувався, його мучить задишка, постійні болі в лівому боці грудей. Він голодування не витримає,

– наголосив юрист.