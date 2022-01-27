Кроме того, назначили экспертизу психического состояния мужчины. Об этом сообщили на брифинге ГБР.
Важно ГБР проводит брифинг по стрельбе в Днепре: онлайн-трансляция
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Правоохранители выясняют обстоятельства стрельбы в Днепре. В частности, проверят, не находился ли Артем Рябчук в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.
Источник:24 канал
Кроме того, назначили экспертизу психического состояния мужчины. Об этом сообщили на брифинге ГБР.
Важно ГБР проводит брифинг по стрельбе в Днепре: онлайн-трансляция
Новость дополняется...