Награду должен подписать президент

Награду для жертвы нацгвардейца поддержали 279 нардепов. Против не был никто, однако 4 парламентария воздержались, информирует 24 канал.

К теме Дочь героически погибшей на "Южмаше" Веры Лебединец признали сиротой

Теперь обращение о награде за личное мужество и героизм проявленные Верой Лебединец при исполнении служебной обязанности направят на подпись президенту Владимиру Зеленскому.

Заметим, что 35-летняя Вера Лебединец была контролером военизированной охраны на заводе. Женщина проработала на "Южмаше" 15 лет.

Детали о героическом подвиге Веры Лебединец

В день трагедии до завершения смены контроллера остались считанные часы. После того, как срочник Артем Рябчук расстрелял своих собратьев, он захотел выйти с завода и уйти в город. Однако Вера, которая была без оружия, отказалась открывать дверь и отдавать стрелку ключи.

Нападающий применял к контролеру физическое насилие и угрозы, однако женщина стояла на своем и отказывалась следовать указаниям стрелка. Поэтому Рябчук застрелил ее.

Власти Днепра посмертно наградили женщину городским почетным знаком "Защитника Отчизны". Мэр Борис Филатов отметил, что Вера была гражданской и стала в защиту на последней линии обороны родного Днепра. Кстати, Рябчуку так и не удалось выйти через дверь.

Кратко о трагедии на "Южмаше"

К теме смотрите видео про Артема Рябчука: