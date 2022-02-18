Нагороду має підписати президент

Нагороду для жертви нацгвардійця підтримали 279 нардепів. Проти не був ніхто, однак 4 парламентарів утрималися, інформує 24 канал.

До теми Доньку героїчно загиблої на "Південмаші" Віри Лебединець визнали сиротою

Тепер звернення про нагороду за особисті мужність та героїзм виявлені Вірою Лебединець при виконанні службового обов'язку направлять на підпис президенту Володимиру Зеленському.

Зауважимо, 35-річна Віра Лебединець була контролеркою воєнізованої охорони на заводі. Жінка пропрацювала на "Південмаші" 15 років.

Деталі про героїчний подвиг Віри Лебединець

У день трагедії до завершення зміни контролерки залишилися лічені години. Після того, як строковик Артем Рябчук розстріляв своїх побратимів, він захотів вийти з заводу й піти у місто. Однак Віра, яка була без зброї, відмовилася відкривати двері й віддавати стрілку ключі.

Нападник застосовував до контролерки фізичне насильство та погрози, однак жінка стояла на своєму й відмовлялася виконувати вказівки стрілка. Через це Рябчук застрелив її.

Влада Дніпра посмертно нагородила жінку міським почесним знаком "Захисника Вітчизни". Мер Борис Філатов зазначив, що Віра була цивільною й стала на захист на останній лінії оборони рідного Дніпра. До речі, Рябчуку так і не вдалося вийти через двері.

Коротко про трагедію на "Південмаші"

До теми дивіться відео про Артема Рябчука: