В дом парня попала российская ракета

Павел остался сам в селе Долина в Донецкой области, ведь его отец ушел на фронт, а маму и младшего брата оккупанты насильно вывезли в Россию.

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В дом парня попала российская ракета, поэтому он вынужденно перебрался в Святогорскую Лавру, где помогал местным жителям и украинским военным.

Павел хотел выбросить лежащую на земле бутылку, однако она оказалась заминированной, в результате чего раздался взрыв. Парень пришел в себя только во Львове.



Павел пришел в себя только во Львове / Фото из фейсбука медиков

Его доставили эвакуационным поездом в больницу Св. Николая Первого медобъединения в тяжелом состоянии. Врачи диагностировали ушиб легких, разрыв мягких тканей кисти и предплечья правой руки, массивную травму правого бедра и инфекционное осложнение.

Больше недели медики отделения анестезиологии и интенсивной терапии боролись за жизнь парня в отделении реанимации. После этого хирурги продолжили дальнейшее лечение ран.

Как сообщили врачи, тяжелейшей травмой оказался разрыв мягких тканей кисти правой руки, которой Павел подобрал бутылку. С парнем начали активно работать специалисты отделения реабилитации, и Павел уже добился значительного прогресса. Он снова самостоятельно застегивает пуговицы и частично разгибает пальцы.

По словам врачей, чтобы полностью выпрямить ладонь, Павлу нужен еще минимум месяц ежедневных занятий.

россия атаковала Святогорскую скамью

Оккупанты начали атаковать Святогорскую лавру в марте 2022 года, в результате чего была разрушена стена и выбиты окна и двери.

Обстрелы возобновились в начале мая, когда враг снова ударил по лавре. К моменту удара в помещениях лавры находились переселенцы и семь человек получили ранения.

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