У дім хлопця влучила російська ракета

Павло залишився сам у селі Долина, що в Донецькій області, адже його батько пішов на фронт, а маму та молодшого брата окупанти насильно вивезли у росію.

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У дім хлопця влучила російська ракета, тому він вимушено перебрався у Святогірську Лавру, де допомагав місцевим мешканцям та українським військовим.

Павло хотів викинути пляшку, яка лежала на землі, однак вона виявилася замінованою, внаслідок чого пролунав вибух. Хлопець прийшов до тями лише у Львові.



Павло прийшов до тями лише у Львові / Фото з фейсбуку медиків

Його доправили евакуаційним поїздом у лікарню Св. Миколая Першого медоб'єднання у важкому стані. Лікарі діагностували забій легенів, розрив м'яких тканин кисті та передпліччя правої руки, масивну травму правого стегна та інфекційне ускладнення.

Понад тиждень медики відділення анестезіології та інтенсивної терапії боролися за життя хлопця у відділенні реанімації. Після цього хірурги продовжили подальше лікування ран.

Як повідомили лікарі, найважчою травмою виявився розрив м'яких тканин кисті правої руки, якою Павло підібрав пляшку. З хлопцем почали активно працювати спеціалісти відділення реабілітації й Павло вже досяг неабиякого прогресу. Він знову самостійно застібає ґудзики та частково розгинає пальці.

За словами лікарів, щоб повністю випрямити долоню, Павлу потрібен ще принаймні місяць щоденних занять.

росія атакувала Святогірську лаву

Окупанти почали атакувати Святогірську лавру у березні 2022 року, внаслідок чого була зруйнована стіна та вибиті вікна й двері.

Обстріли відновилися на початку травня, коли ворог знову вдарив по лаврі. На момент удару приміщеннях лаври перебували переселенці й семеро людей отримали поранення.

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