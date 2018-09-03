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УБИЙСТВО ЗАХАРЧЕНКО ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ ОЛЕГ СЕНЦОВ УМЕР ИОСИФ КОБЗОН

Во Франции объяснили, как убийство Захарченко повлияет на нормандский формат

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В МИД Франции прокомментировали гибель главаря "ДНР" Захарченко
В МИД Франции прокомментировали гибель главаря "ДНР" Захарченко / Фото из открытых источников

Гибель главаря пророссийской террористической организации "ДНР" Александра Захарченко не отменяет необходимости выполнения минских договоренностей.

Об этом говорится в заявлении МИД Франции, обнародованном на сайте ведомства в понедельник, 3 сентября.

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Последние события на востоке Украины ставят под сомнение обязательства сторон относительно Минских договоренностей,
– отметили в ведомстве.

Глава ведомства Жан-Ив ле Дриан отметил, что несмотря на ситуацию, связанную с гибелью Захарченко, сохраняется "целесообразность встреч в нормандском формате между Германией, Францией, Россией и Украиной".

Напомним, вечером 31 августа в центре оккупированного Донецка возле ресторана "Сепар" прогремел взрыв, в результате которого погиб лидер боевиков так называемой "ДНР" Александр Захарченко. Ранее боевики сообщали, что самодельное взрывное устройство было замаскировано под осветительное оборудование внутри ресторана и дистанционно приведено в действие. Также отмечается, что в тротиловом эквиваленте оно составляло 800 граммов.

 

 

Теги: Новости политики Убийство Захарченко Война на Донбассе Новости Донецка Новости Франции Жертвы
Источник: 24 Канал
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