Выборами в ОРДЛО Москва хочет убить двух зайцев, – политолог

Объявление так называемых "местных выборов" в ОРДЛО – серьезная угроза. Это может привести к кризису в переговорном процессе и реализации Минских соглашений.

Такое мнение 24 каналу высказал председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.

Читайте также: У Путина заявили, что перспектив для его контактов с Порошенко становится гораздо меньше

Политолог подчеркивает: выборы в ОРДЛО противоречат минским договоренностям. Об этом уже заявили в Украине и ЕС. Такие выборы в 2014 году разрушили первые Минские соглашения и привели к обострению на фронте. Поэтому на Западе опасаются, чтобы такого не произошло снова.

Во-вторых, считает Фесенко, если оккупационная власть ОРДЛО объявит выборы, то с высокой вероятностью Верховная Рада не будет рассматривать продление на год действие закона об особом статусе региона. Это даст повод Москве заявить, что Киев выходит из Минских соглашений.

В переговорном процессе и реализации минских соглашений возник серьезный кризис. Это не приведет сразу к разрушению "Минска-2", переговоры попытаются сохранить. Но начинается сложная и драматическая игра. Москва, как заявил пресс-секретарь Путина Песков, не будет выходить из договоренностей и потребует от Киева их выполнения. Кремль может послать сигналы в Берлин, Париж, Вашингтон, что выборы могут быть отложены, но при условии, что Верховная Рада проголосует за закон об особом статусе ОРДЛО,

– подчеркивает Владимир Фесенко.

В Киеве на такие ультиматумы, считает эксперт, вряд ли согласятся. Это проявление слабости.

"Если выборы в ОРДЛО проведут, а за это парламент не продлит действие закона об особом статусе региона, будет тупиковая ситуация и эффект зависания. Минимум до завершения президентских выборов в Украине. Москва будет обвинять Киев, намекая, что надо снимать санкции с РФ", – замечает политолог.

Выборами, говорит Фесенко, Москва хочет убить двух зайцев: решить техническую проблему легитимности оккупационной власти, а заодно попугать Запад и Киев срывом Минских соглашений и обострением переговоров. Впрочем, по его убеждению, западные переговорщики будут действовать более гибко.

Напомним, 31 августа стало известно, что в результате взрыва в центре оккупированного Донецка был убит один из главарей пророссийских боевиков Александр Захарченко. Так называемая "народная рада "ДНР" назначила исполняющим обязанности "главы ДНР" Дениса Пушилина. Впоследствии в СМИ появилась информация о том, что Владислав Сурков намерен больше не допускать эксцессов исполнителей на местах, поэтому с Пушилиным будут работать его доверенные лица. Также сообщалось, что на оккупированных территориях Донетчины и Луганщины осенью планируют провести "выборы" нового главаря пророссийских боевиков в связи с убийством Александра Захарченко.