08:54
11 сент 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
18°C
21°C 14°C
  • среда
    22°C 12°C
  • четверг
    24°C 13°C
  • пятница
    25°C 15°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
СМЕРТЕЛЬНА ДТП НА ФОНТАНІ В ОДЕСІ УБИЙСТВО ЗАХАРЧЕНКО ХИМВЫБРОС В АРМЯНСКЕ ОЛЕГ СЕНЦОВ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Валя-полстакана породнилась с Ынами. Пиня не смог пройти умную урну.
Вєсті Кремля
21:52, 10 сентября
Вести.UA. Порошекно вернулся к классической схеме обещаний. Ляшко наконец пошел в консерваторию
Вєсті.UA
20:47, 10 сентября
Восточный экспресс: почему перевозчики беспрепятственно ездят через блокпосты на Донбассе
ЦРУ
09:00, 7 сентября
"Перемоги" держструктур, або катаклізми національного масштабу
Підсумки дна
13:00, 28 августа
Вспомнить Все. Самолет АН-2
Згадати все
17:44, 7 сентября
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
СМЕРТЕЛЬНА ДТП НА ФОНТАНІ В ОДЕСІ УБИЙСТВО ЗАХАРЧЕНКО ХИМВЫБРОС В АРМЯНСКЕ ОЛЕГ СЕНЦОВ

Выборами в ОРДЛО Москва хочет убить двух зайцев, – политолог

347 Читати новину українською
Москва пригрозила Киеву выходом из Минских соглашений
Москва пригрозила Киеву выходом из Минских соглашений / Фото из открытых источников

Объявление так называемых "местных выборов" в ОРДЛО – серьезная угроза. Это может привести к кризису в переговорном процессе и реализации Минских соглашений.

Такое мнение 24 каналу высказал председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.

Читайте также: У Путина заявили, что перспектив для его контактов с Порошенко становится гораздо меньше

Политолог подчеркивает: выборы в ОРДЛО противоречат минским договоренностям. Об этом уже заявили в Украине и ЕС. Такие выборы в 2014 году разрушили первые Минские соглашения и привели к обострению на фронте. Поэтому на Западе опасаются, чтобы такого не произошло снова.

Во-вторых, считает Фесенко, если оккупационная власть ОРДЛО объявит выборы, то с высокой вероятностью Верховная Рада не будет рассматривать продление на год действие закона об особом статусе региона. Это даст повод Москве заявить, что Киев выходит из Минских соглашений.

В переговорном процессе и реализации минских соглашений возник серьезный кризис. Это не приведет сразу к разрушению "Минска-2", переговоры попытаются сохранить. Но начинается сложная и драматическая игра. Москва, как заявил пресс-секретарь Путина Песков, не будет выходить из договоренностей и потребует от Киева их выполнения. Кремль может послать сигналы в Берлин, Париж, Вашингтон, что выборы могут быть отложены, но при условии, что Верховная Рада проголосует за закон об особом статусе ОРДЛО,
– подчеркивает Владимир Фесенко.

В Киеве на такие ультиматумы, считает эксперт, вряд ли согласятся. Это проявление слабости.

"Если выборы в ОРДЛО проведут, а за это парламент не продлит действие закона об особом статусе региона, будет тупиковая ситуация и эффект зависания. Минимум до завершения президентских выборов в Украине. Москва будет обвинять Киев, намекая, что надо снимать санкции с РФ", – замечает политолог.

Выборами, говорит Фесенко, Москва хочет убить двух зайцев: решить техническую проблему легитимности оккупационной власти, а заодно попугать Запад и Киев срывом Минских соглашений и обострением переговоров. Впрочем, по его убеждению, западные переговорщики будут действовать более гибко.

Напомним, 31 августа стало известно, что в результате взрыва в центре оккупированного Донецка был убит один из главарей пророссийских боевиков Александр Захарченко. Так называемая "народная рада "ДНР" назначила исполняющим обязанности "главы ДНР" Дениса Пушилина. Впоследствии в СМИ появилась информация о том, что Владислав Сурков намерен больше не допускать эксцессов исполнителей на местах, поэтому с Пушилиным будут работать его доверенные лица. Также сообщалось, что на оккупированных территориях Донетчины и Луганщины осенью планируют провести "выборы" нового главаря пророссийских боевиков в связи с убийством Александра Захарченко.

Теги: Новости Украины Новости политики Война на Донбассе Владимир Путин Убийство Захарченко Минские договоренности
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Пушилін, Бородай та перевірки з Міноборони: що відбувається у "ДНР"?
сегодня, 08:41 Пушилін, Бородай та перевірки з Міноборони: що відбувається у "ДНР"?
Олексій Чибісов
"Укрпочта" повысила тарифы на доставку писем и посылок: инфографика
10 сентября, 15:52 "Укрпочта" повысила тарифы на доставку писем и посылок: инфографика
Конец легитимности Путина, или Как прошли местные выборы в РФ
10 сентября, 23:00 Конец легитимности Путина, или Как прошли местные выборы в РФ
Іван Яковина
Как Украине нейтрализовать геополитику РФ: ставка на военно-техническое сотрудничество с Польшей
10 сентября, 22:01 Как Украине нейтрализовать геополитику РФ: ставка на военно-техническое сотрудничество с Польшей
Андрій Воропаєв
Чому зі Збройних Сил виштовхують льотчика, який допомагав під час війни
10 сентября, 21:00 Чому зі Збройних Сил виштовхують льотчика, який допомагав під час війни
Єгор Соболєв
Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
 19 июля , 14:06
Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
 4 июня , 14:02
Как Медведчук связан с владельцем крупнейшего импортера сжиженного газа из России
 2 июня 2017 , 13:08
День в истории. Суд над убийцей Бандеры
 19 октября 2014 , 06:16 0
Сборная Украины прогулялась по Загребу накануне матча с Хорватией
 23 марта 2017 , 16:37
ПСЖ избавился от последней преграды на пути осуществления самого дорогого в истории трансфера
 27 июля 2017 , 18:30
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук