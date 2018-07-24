Xiaomi Mi A2 и Mi A2 Lite представили официально: обзор, характеристика и цена смартфонов

24 июня в Мадриде китайская корпорация Xiaomi провела большую презентацию, во время которой были представлены новые смартфоны Xiaomi Mi A2 и его доступная версия Mi A2 Lite.

Дизайн Xiaomi Mi A2

Смартфон получил 5,99-дюймовый широкоформатный LCD-дисплей с соотношением сторон 18:9 и разрешением Full HD+ (2160×1080p).

Xiaomi Mi A2 не получил "монобровь", вверху и внизу экрана мы видим заметные рамки. Устройство можно будет приобрести в черном, голубом и золотом цветах.

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Характеристика Xiaomi Mi A2

Смартфон получил 8-ядений чип Snapdragon 660 с графикой Adreno 512. Доступны несколько модификаций устройства: с 4/6 ГБ оперативной и 32/64/128 ГБ внутренней памяти. Стоит отметить, что в популярном бенчмарке AnTuTu показал довольно неплохой результат – 139 208 баллов.

Xiaomi Mi A2 выпущен в рамках программы Android One, поэтому работает устройство на чистом Android, вместо фирменной прошивки Xiaomi MIUI.

Устройство получило двойную основную камеру с модулями на 12 Мп и 20 Мп. Фронтальная камера имеет 20 Мп.

Xiaomi Mi A2 получил двойную камеру

Также смартфон имеет поддержку 4G LTE, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth v5.0, GPS/A-GPS, USB-выход типа C, и 3,5-миллиметровый разъем для наушников. Батарея имеет емкость на 3010 мАч с поддержкой быстрой зарядки QC 3.0.

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Цена Xiaomi Mi A2

Версия смартфона Mi A2 с 4ГБ оперативной и 32 ГБ внутренней памяти в Европе будет стоить 249 евро (7 700 гривен). За модель с 4 оперативки и 64 ГБ встроенного хранилища надо будет заплатить 279 евро (8 600 гривен). При этом модификация Mi A2 6\128 ГБ памяти обойдется в 349 евро (10 800 гривен).

Презентация Xiaomi Mi A2 и Xiaomi Mi A2 Lite

Дизайн Xiaomi Mi A2 Lite

Смартфон получил металлический корпус и 5,84-дюймовый Full HD+ дисплей с разрешением в 2228x1080 пикселей. Устройство, в отличие от старшей версии, получило "монобровь". Смартфон доступен в трех цветах: черном, золотом и голубом.

Характеристика Xiaomi Mi A2 Lite

Работает Mi A2 Lite на 8-ядерном процессоре Snapdragon 625 с частотой 2,0 ГГц. Как и Mi A2, младшая версия будет работать под управлением чистого Android Oreo.

Смартфони Xiaomi Mi A2 и Mi A2 Lite

Xiaomi Mi A2 Lite получил основную камеру с двойным сенсорным модулем на 12 и 5 Мп. Также устройство поддерживает искусственный интеллект с возможностью записи видео с разрешением 4К. Фронтальная камера имеет разрешение 5 Мп.

Емкость аккумулятора Mi A2 Lite составляет 4000 мАч. Устройство можно выбрать в нескольких модификациях: 3/4 ГБ внутренней памяти и 32/64 ГБ встроенной хранилища.

Большая презентация Xiaomi

Цена Xaomi Mi A2 Lite

За версию Mi A2 Lite 3 ГБ внутренней и 32 ГБ встроенной памяти в Европе надо будет заплатить 179 евро (5 500 гривен). Модификация с 4 ГБ внутреннего и 64 ГБ обойдется покупателям в 229 евро (7 000 гривен).

Обе новинки появятся в продаже 27 июля.

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