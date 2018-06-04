21:41
4 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
22°C
27°C 15°C
  • вівторок
    25°C 16°C
  • середа
    19°C 13°C
  • четвер
    23°C 10°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ОЛЕГ СЕНЦОВ "ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ РОМАН СУЩЕНКО
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Російське кохання Трампа. Життя без Путіна
Вєсті Кремля
19:14, 2 червня
Вєсті.UA. Мрії Тимошенко. Клоун Царьов
Вєсті.UA
21:32, сьогодні
Куди
ЦРУ
09:14, 1 червня
Національна гра у піжмурки: хто стоїть за гральним бізнесом в Україні
Підсумки дна
23:00, 1 червня
Згадати Все. Студентська сесія
Згадати все
00:27, 2 червня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ОЛЕГ СЕНЦОВ "ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ РОМАН СУЩЕНКО

Сенцов погодився на зустріч з кримським архієпископом, щоб посповідатись – заява

221 Читать новость на русском
Сенцов погодився на зустріч з архієпископом Климентом
Сенцов погодився на зустріч з архієпископом Климентом / Фото із відкритих джерел

Український режисер Олег Сенцов, який вже три тижні голодує у російській тюрмі, погодився зустрітись із кримським архієпископом Климентом, щоб висповідатись.

Про це йдеться у заяві, підписаній Олегом Сенцовим.

Читайте також: Російський мультиплікатор оголосив голодування на підтримку Сенцова

Фото документа, написаного на ім'я начальника колонії, оприлюднило видання "Голос Криму".

Заява "про надання можливості віросповідань", написана доволі нерозбірливим почерком, схожим на почерк Олега Сенцова.

"Я, Сенцов Олег Геннадійович, прошу допустити до мене відповідно до ст. 14 УИК РФ священика Климента. Оскільки у мене виникла потреба висповідатись", – йдеться у заяві.


Заява Олега Сенцова на зустріч зі священиком

Журналіст Антон Наумлюк на своїй сторінці у Facebook пояснив, чому Сенцов спершу відмовився, а потім погодився на зустріч зі священиком.

Вранці 4 червня стало відомо, що засудженого у Росії українського режисера Олега Сенцова приїхав провідати архієпископ Сімферопольский і Кримський Климент. Згідно з повідомленням, він хотів відвідати політв’язня "для виконання пастирських обов'язків".

Український режисер Олег Сенцов голодує у російській колонії у Лабитнангі з 14 травня. Його стан здоров'я значно погіршився – він схуд і почали випадати зуби. Нещодавно Сенцову почали надавати підтримувальну терапію.

Теги: Новини України Новини Росії релігія голодування Українці в полоні РФ Олег Сенцов
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Кожен день на промзоні залишає по собі нові сліди від куль, – воєнкор про ситуацію на Сході
сьогодні, 21:37 Кожен день на промзоні залишає по собі нові сліди від куль, – воєнкор про ситуацію на Сході
Роман Пагулич 45
Найважливіші антикорупційні новини тижня
сьогодні, 21:00 Найважливіші антикорупційні новини тижня
Віталій Шабунін 138
Як зробити літні кавові коктейлі: легкі освіжаючі рецепти
сьогодні, 14:17 Як зробити літні кавові коктейлі: легкі освіжаючі рецепти
694
Технології охолодження продуктів, які не залишать байдужими
сьогодні, 12:03 Технології охолодження продуктів, які не залишать байдужими
2
Недешеве задоволення: скільки українці витрачають на їжу
сьогодні, 20:05 Недешеве задоволення: скільки українці витрачають на їжу
666
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук