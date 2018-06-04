Сенцов погодився на зустріч з кримським архієпископом, щоб посповідатись – заява

Український режисер Олег Сенцов, який вже три тижні голодує у російській тюрмі, погодився зустрітись із кримським архієпископом Климентом, щоб висповідатись.

Про це йдеться у заяві, підписаній Олегом Сенцовим.

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Фото документа, написаного на ім'я начальника колонії, оприлюднило видання "Голос Криму".

Заява "про надання можливості віросповідань", написана доволі нерозбірливим почерком, схожим на почерк Олега Сенцова.

"Я, Сенцов Олег Геннадійович, прошу допустити до мене відповідно до ст. 14 УИК РФ священика Климента. Оскільки у мене виникла потреба висповідатись", – йдеться у заяві.



Заява Олега Сенцова на зустріч зі священиком

Журналіст Антон Наумлюк на своїй сторінці у Facebook пояснив, чому Сенцов спершу відмовився, а потім погодився на зустріч зі священиком.

Вранці 4 червня стало відомо, що засудженого у Росії українського режисера Олега Сенцова приїхав провідати архієпископ Сімферопольский і Кримський Климент. Згідно з повідомленням, він хотів відвідати політв’язня "для виконання пастирських обов'язків".

Український режисер Олег Сенцов голодує у російській колонії у Лабитнангі з 14 травня. Його стан здоров'я значно погіршився – він схуд і почали випадати зуби. Нещодавно Сенцову почали надавати підтримувальну терапію.