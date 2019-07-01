Що робить командування флоту для звільнення полонених моряків

Завдання командування флоту – якнайшвидше повернути полонених українських моряків додому. І воно робить усе можливе, аби це завдання виконати.

Про це в інтерв’ю 24 каналу розповіла помічниця командувача Військово-морських сил України, капітан першого рангу Марина Каналюк.

Читайте також: Що загрожує Росії через відмову звільнити українських моряків: пояснення адвоката

За її словами, Україна не забуває про наших військовополонених. "Ми працюємо над тим, щоб про наших полонених знали і пам'ятали. Наші військовополонені моряки набагато більш висвітлені у ЗМІ, ніж військовополонені з Сухопутних військ. Наші західні партнери нас підтримують. Ми досягли хорошої динаміки в судах – і в європейських, і в ООН", – пояснила вона.

З юридичною стороною питання командування українського флоту почало працювати із перших днів, розповіла Каналюк. При цьому, за її словами, свідомо вирішили не чекати, поки до вирішення долі захоплених моряків підключаються державні бюрократичні механізми.

Ми розуміли, що у перші два тижні потрібно було зробити для них максимум можливого. Тому що, коли включиться інерційний бюрократичний державний інститут – це може не піти їм на користь. Ми почали робити, ми робили все що могли. Вже на другий день ми почали комплектувати документи для Страсбурга, ми зайшли на суди ООН,

– підкреслила Каналюк.

Більше про те, що командування робить для звільнення полонених моряків, читайте у спецпроекті 24 каналу Захист моря: сучасна історія українського флоту

Як українські моряки опинилися в російському полоні? Інцидент з захопленням українських моряків стався 25 листопада 2018 року. Того дня українські військові планово прямували до порту Маріуполя, коли російські прикордонники протаранили їхній буксир в Азовському морі. Після цього росіяни обстріляли українські судна, поранивши 3 моряків, та захопили 2 українські катери "Нікополь" і "Бердянськ" і буксир "Яни Капу". Разом з кораблями російські прикордонники захопили в полон 24 українських моряків.





Список полонених українських моряків / Інфографіка 24 каналу



Підконтрольний Росії суд в окупованому Криму заарештував всіх полонених моряків, звинувативши їх у "незаконному перетині кордону". З тих пір і досі полонених моряків утримують у слідчих ізоляторах у Москві.



Міжнародний трибунал ООН з морського права 25 травня ухвалив рішення, згідно з яким Росія повинна була протягом місяця звільнити полонених українських моряків та повернути Україні захоплені кораблі. Однак Росія досі відмовляється виконувати рішення суду. У президента країни Володимира Путіна заявили, що "повноваження цього суду просто не поширюються на цю ситуацію".