17:23
1 лип 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПАРЄ АНДРІЙ БОГДАН ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Підкорення президентів Путіну. Ді Капріо рятує китів в Росії
      Вєсті Кремля
      21:42, 28 червня
      Вєсті.UA. Жир: Газманов заспівав для українських офіцерів. Гриценко (не)супергерой
      Вєсті.UA
      19:33, 28 червня
      Чому українці потрапляють у туристичні шахрайства та як отримати компенсацію за затримку рейсу
      ЦРУ
      09:00, 28 червня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від ДТСААФ до ТСО
      Згадати все
      23:32, 26 червня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПАРЄ АНДРІЙ БОГДАН ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      Що робить командування флоту для звільнення полонених моряків

      159 Читать новость на русском
      Капітан першого рангу Марина Каналюк
      Капітан першого рангу Марина Каналюк / 24 канал

      Завдання командування флоту – якнайшвидше повернути полонених українських моряків додому. І воно робить усе можливе, аби це завдання виконати.

      Про це в інтерв’ю 24 каналу розповіла помічниця командувача Військово-морських сил України, капітан першого рангу Марина Каналюк.

      Читайте також: Що загрожує Росії через відмову звільнити українських моряків: пояснення адвоката

      За її словами, Україна не забуває про наших військовополонених. "Ми працюємо над тим, щоб про наших полонених знали і пам'ятали. Наші військовополонені моряки набагато більш висвітлені у ЗМІ, ніж військовополонені з Сухопутних військ. Наші західні партнери нас підтримують. Ми досягли хорошої динаміки в судах – і в європейських, і в ООН", – пояснила вона.

      З юридичною стороною питання командування українського флоту почало працювати із перших днів, розповіла Каналюк. При цьому, за її словами, свідомо вирішили не чекати, поки до вирішення долі захоплених моряків підключаються державні бюрократичні механізми.

      Ми розуміли, що у перші два тижні потрібно було зробити для них максимум можливого. Тому що, коли включиться інерційний бюрократичний державний інститут – це може не піти їм на користь. Ми почали робити, ми робили все що могли. Вже на другий день ми почали комплектувати документи для Страсбурга, ми зайшли на суди ООН,
      – підкреслила Каналюк.

      Більше про те, що командування робить для звільнення полонених моряків, читайте у спецпроекті 24 каналу Захист моря: сучасна історія українського флоту

      Як українські моряки опинилися в російському полоні? Інцидент з захопленням українських моряків стався 25 листопада 2018 року. Того дня українські військові планово прямували до порту Маріуполя, коли російські прикордонники протаранили їхній буксир в Азовському морі. Після цього росіяни обстріляли українські судна, поранивши 3 моряків, та захопили 2 українські катери "Нікополь" і "Бердянськ" і буксир "Яни Капу". Разом з кораблями російські прикордонники захопили в полон 24 українських моряків.

      полонені українські моряки
      Список полонених українських моряків / Інфографіка 24 каналу

      Підконтрольний Росії суд в окупованому Криму заарештував всіх полонених моряків, звинувативши їх у "незаконному перетині кордону". З тих пір і досі полонених моряків утримують у слідчих ізоляторах у Москві.

      Міжнародний трибунал ООН з морського права 25 травня ухвалив рішення, згідно з яким Росія повинна була протягом місяця звільнити полонених українських моряків та повернути Україні захоплені кораблі. Однак Росія досі відмовляється виконувати рішення суду. У президента країни Володимира Путіна заявили, що "повноваження цього суду просто не поширюються на цю ситуацію".

      blog_ava
      7 сучасних архітектурних див України, які варто побачити кожному
      сьогодні
      7464
      Теги: Новини України Українські моряки в полоні Україна – Росія Новини політики Збройні сили України Конфлікт в Азовському морі
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Пригоди бравого депутата Швейка, або Що партії планують робити з війною та куди тримають курс?
      сьогодні , 17:00 Пригоди бравого депутата Швейка, або Що партії планують робити з війною та куди тримають курс?
      Центр UA 85
      Фільми липня: чим здивує кінематограф на екваторі літа
      сьогодні , 16:00 Фільми липня: чим здивує кінематограф на екваторі літа
      Уляна Корицька 241
      Акт відновлення Української Держави і сучасність країни: що спільного
      сьогодні , 15:15 Акт відновлення Української Держави і сучасність країни: що спільного
      Дмитро Снєгирьов 237
      Загибель волонтерки Марини Шеремет: що про неї відомо та якою вона була
      сьогодні , 15:04 Загибель волонтерки Марини Шеремет: що про неї відомо та якою вона була
      Євгенія Мазур 4575
      Європейські ігри 2019 у Мінську: медальний залік та результати збірної України
      30 червня , 18:17 Європейські ігри 2019 у Мінську: медальний залік та результати збірної України
      18379
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук