Син Порошенка відреагував на "лист до ФСБ", де фігурує його дружина

Після того, як на грузинському телеканалі "Руставі-2" були оприлюднені нібито "листи Петра Порошенка до директора ФСБ Росії", на них відреагував і син президента України, чия дружина згадується в цих листах.

У так званому "листі" йде мова про те, що Петро Порошенко "регулярно відвідує Санкт-Петербург, де проживають батьки дружини старшого сина Олексія". Саме цей факт у "листі", який датований 2007 роком, навів на думку про те, що він є підробкою.

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"Листи" Порошенка директору ФСБ Росії

Головна причина в тому, що зі своєю майбутньою дружиною Юлею Олексій Порошенко познайомився аж у 2011 році під час навчання на програмі MBA в INSEAD у 2011 році. А одружилась пара у 2013 році.

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Варто додати, що деякі ЗМІ повідомляють, що Юлія Порошенко насправді виросла у Санкт-Петербурзі, де і проживають її батьки. При цьому її дівоче прізвище Аліханова, до весілля вона мала російське громадянство

Нагадаємо, телеканал "Руставі-2" оприлюднив, фото з копіями звернень президента Петра Порошенка до ФСБ, де він нібито обіцяє "не діяти проти інтересів Росії".



При цьому в Адміністрації Президента кажуть, що оприлюднені документи є "низькопробною підробкою та фейком, виготовленим і закинутим телекомпанії "Руставі-2" спецслужбою Росії".