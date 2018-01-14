Скандал з "листами Порошенка ФСБ": "Українська правда" зробила заяву

Видання "Українська правда", яке одне з перших поширило інформацію грузинського каналу "Руставі-2" про нібито "листи Петра Порошенка директору ФСБ Росії", опублікувало свою позицію щодо цієї ситуації.

Відповідну інформацію оприлюднила головний редактор "Української правди" Севгіль Мусаєва. Вона визнала, що "новина була написана неакуратно та не відповідала стандартам нашого видання".

"У першій версії новини ми подали інформацію про листи Порошенка як факт. Ми припустилися справді серйозної помилки і просимо вибачення перед читачами. На час проведення власного розслідування автор новини відсторонений від роботи", – йдеться в повідомленні.

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Попри це, у редакції розпочали власне розслідування за трьома напрямками: ретельний аналіз подій 2007 року, коли у Петра Порошенка дійсно виникли проблеми при перетині російського кордону; аналіз оприлюдненого документа: графічна експертиза, стиль та звернення, що в ньому міститься; як цей документ потрапив до грузинських медіа, хто за цим стоїть?

"У цій історії лишаються суперечності і ми прагнемо зняти їх, щоби не лишалося сумнівів у тому, що ж відбулося. Якщо оприлюднені листи дійсно є фейком, нам важливо точно знати, хто є автором цієї провокації та чому в ній були використані грузинські медіа. Якщо документ є оригінальним, то у президента, виправдовуючись, говорять неправду", – заявила Севгіль Мусаєва.

Нагадаємо, телеканал "Руставі-2" оприлюднив, фото з копіями звернень президента Петра Порошенка до ФСБ, де він нібито обіцяє "не діяти проти інтересів Росії".



При цьому в Адміністрації Президента кажуть, що оприлюднені документи є "низькопробною підробкою та фейком, виготовленим і закинутим телекомпанії "Руставі-2" спецслужбою Росії".