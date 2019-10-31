Ситуація на Донбасі: бойовики не припиняють гатити по позиціях ЗСУ, поранено українського бійця
З початку доби російсько-окупаційні війська вісім разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. У результаті один український військовослужбовець отримав поранення.
Про це повідомляє пресцентр операції Об'єднаних сил на своїй фейсбук-сторінці.
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У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" бойовики здійснили чотири обстріли:
– поблизу Новогригорівки та Невельського – із станкових протитанкових гранатометів;
– неподалік Водяного на Приазов'ї і Новоселівки Другої – з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.
У районі відповідальності угруповання "Північ" також зафіксовано чотири обстріли:
– неподалік Світлодарська – з автоматичних гранатометів;
– двічі неподалік Луганського – з великокаліберних кулеметів і станкових протитанкових гранатометів;
– біля Новолуганське – з автоматичних гранатометів і стрілецької зброї.
У штабі ООС також нагадали, що третю добу триває процес розведення сил і засобів з обох сторін (дзеркально) на ділянці №2 у районі населеного пункту Золоте-4 Луганської області.
Військові зазначили, що у рамках цих заходів 21 український військовослужбовець перейшов на нові позиції.
Що відомо про розведення сил і засобів на Донбасі: коротко
- 30 червня у ОБСЄ повідомили, що як українські воїни, так і бойовики завершили розведення сил і засобів на узгодженій ділянці в Станиці Луганській. У резульататі відбулися демонтаж передових фортифікаційних споруд і розмінування, також бойовики прибрали кілька бетонних блоків на ділянці розведення.
- 29 жовтня стартувало розведення сил у районі Золотого, відбувається воно з обох сторін – на один кілометр від позицій і триватиме 3 дні, потім упродовж 30 днів розміновуватимуть цю ділянку;
- після старту розведення у Золотому запровадили посилений, так званий "жовтий" пропускний режим, за словами штабу ООС, попередні заходи безпеки були недостатніми;
- внаслідок розведення українські військові мають відійти на відстань, яка дозволила б одразу повернутися назад у разі порушення домовленостей з боку проросійських бойовиків.
- розведення сил і засобів має стартувати через 7 днів повної тиші на Донбасі.
Якою може бути ситуація на Донбасі після розведення сил / Інфографіка 24 каналу