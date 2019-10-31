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      РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ БОГДАН ЯРЕМЕНКО ГЕЛОВІН
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      РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ БОГДАН ЯРЕМЕНКО ГЕЛОВІН

      Ситуація на Донбасі: бойовики не припиняють гатити по позиціях ЗСУ, поранено українського бійця

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      Український військовий отримав поранення
      Український військовий отримав поранення / mil.gov.ua

      З початку доби російсько-окупаційні війська вісім разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. У результаті один український військовослужбовець отримав поранення.

      Про це повідомляє пресцентр операції Об'єднаних сил на своїй фейсбук-сторінці.

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      У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" бойовики здійснили чотири обстріли:

      – поблизу Новогригорівки та Невельського – із станкових протитанкових гранатометів;

      – неподалік Водяного на Приазов'ї і Новоселівки Другої – з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

      У районі відповідальності угруповання "Північ" також зафіксовано чотири обстріли:

      – неподалік Світлодарська – з автоматичних гранатометів;

      – двічі неподалік Луганського – з великокаліберних кулеметів і станкових протитанкових гранатометів;

      – біля Новолуганське – з автоматичних гранатометів і стрілецької зброї.

      У штабі ООС також нагадали, що третю добу триває процес розведення сил і засобів з обох сторін (дзеркально) на ділянці №2 у районі населеного пункту Золоте-4 Луганської області.

      Військові зазначили, що у рамках цих заходів 21 український військовослужбовець перейшов на нові позиції.

      Що відомо про розведення сил і засобів на Донбасі: коротко

      • 30 червня у ОБСЄ повідомили, що як українські воїни, так і бойовики завершили розведення сил і засобів на узгодженій ділянці в Станиці Луганській. У резульататі відбулися демонтаж передових фортифікаційних споруд і розмінування, також бойовики прибрали кілька бетонних блоків на ділянці розведення.
      • 29 жовтня стартувало розведення сил у районі Золотого, відбувається воно з обох сторін – на один кілометр від позицій і триватиме 3 дні, потім упродовж 30 днів розміновуватимуть цю ділянку;
      • після старту розведення у Золотому запровадили посилений, так званий "жовтий" пропускний режим, за словами штабу ООС, попередні заходи безпеки були недостатніми;
      • внаслідок розведення українські військові мають відійти на відстань, яка дозволила б одразу повернутися назад у разі порушення домовленостей з боку проросійських бойовиків.
      • розведення сил і засобів має стартувати через 7 днів повної тиші на Донбасі.


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      Автор: Емал Набі
      Теги: Новини України Новини політики Операція Об'єднаних сил Війна на Донбасі
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