Ситуація на Донбасі: бойовики не припиняють гатити по позиціях ЗСУ, поранено українського бійця

З початку доби російсько-окупаційні війська вісім разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. У результаті один український військовослужбовець отримав поранення.

Про це повідомляє пресцентр операції Об'єднаних сил на своїй фейсбук-сторінці.

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У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" бойовики здійснили чотири обстріли:

– поблизу Новогригорівки та Невельського – із станкових протитанкових гранатометів;

– неподалік Водяного на Приазов'ї і Новоселівки Другої – з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

У районі відповідальності угруповання "Північ" також зафіксовано чотири обстріли:

– неподалік Світлодарська – з автоматичних гранатометів;

– двічі неподалік Луганського – з великокаліберних кулеметів і станкових протитанкових гранатометів;

– біля Новолуганське – з автоматичних гранатометів і стрілецької зброї.

У штабі ООС також нагадали, що третю добу триває процес розведення сил і засобів з обох сторін (дзеркально) на ділянці №2 у районі населеного пункту Золоте-4 Луганської області.

Військові зазначили, що у рамках цих заходів 21 український військовослужбовець перейшов на нові позиції.

Що відомо про розведення сил і засобів на Донбасі: коротко

30 червня у ОБСЄ повідомили, що як українські воїни, так і бойовики завершили розведення сил і засобів на узгодженій ділянці в Станиці Луганській. У резульататі відбулися демонтаж передових фортифікаційних споруд і розмінування, також бойовики прибрали кілька бетонних блоків на ділянці розведення.

завершили розведення сил і засобів 29 жовтня стартувало розведення сил у районі Золотого, відбувається воно з обох сторін – на один кілометр від позицій і триватиме 3 дні, потім упродовж 30 днів розміновуватимуть цю ділянку;

після старту розведення у Золотому запровадили посилений, так званий "жовтий" пропускний режим, за словами штабу ООС, попередні заходи безпеки були недостатніми;

внаслідок розведення українські військові мають відійти на відстань, яка дозволила б одразу повернутися назад у разі порушення домовленостей з боку проросійських бойовиків.

розведення сил і засобів має стартувати через 7 днів повної тиші на Донбасі.



Якою може бути ситуація на Донбасі після розведення сил / Інфографіка 24 каналу