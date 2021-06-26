Війна на Донбасі: скільки військових вже загинули у 2021 році

Окупанти продовжують порушувати режим тиші, обстрілювати українських військових і вчиняти провокації. Не минає й тижня, аби Україна не втрачала когось зі своїх захисників через такі дії бойовиків. Лише від початку цього року на Донбасі вже загинули 46 українських військових.

З 27 липня 2020 року на Донбасі діє перемир'я, але бойовики постійно його зривають. Відтак, Україна продовжує зазнавати бойових втрат.

До слова Список загиблих українських військових у 2020 році

Бойові втрати на Донбасі у 2021 році: список

Січень

Олег Андрієнко. Військовий загинув 11 січня внаслідок обстрілу Пісок. У чоловіка залишилась дружина та син, якому ще не було року.

Роман Дзюбенко. Воїна 26 січня поранив ворожий снайпер біля Новоолександрівки. Захисник помер 30 січня в лікарні.

Олександр Отрєп'єв. Військовий загинув 21 січня під Гнутовим від кулі снайпера бойовиків.

Лютий

Березень

Володимир Онопрієнко. 44-річний боєць з Черкащини отримав смертельне поранення біля Старогнатівки 10 березня. Йому намагалися надати медичну допомогу, однак військовий не вижив. Загиблий був командиром бойової машини.

Олександр Пекур. Загинув 12 березня від кулі ворожого снайпера. 30-річний боєць був родом із села Гурівщина, що на Київщині.

Віктор Пасєка. Загинув 18 березня внаслідок смертельного поранення в голову. Молодший сержант був родом з села Мончинці, що на Хмельниччині.

Андрій Грабар. Загинув 19 березня поблизу Водяного внаслідок обстрілу бойовиків з міномета 120-го калібру та гранатометів різних систем. Молодший сержант служив у 36-й окремій бригаді морської піхоти.

36-й окремій бригаді морської піхоти. Кирило Биковський. Поліг від кулі снайпера 20 березня біля Шумів. Йому оперативно надали першу медичну допомогу, однак врятувати не вдалось. Воїн загинув під час евакуації до шпиталю.

Сергій Коваль. Загинув разом з побратимами 26 березня поблизу Шумів. Усе професійне життя герой провів у лавах Збройних сил України. Спершу брав участь в АТО, згодом – захищав Україну у зоні ООС.

Максим Абрамович. Поліг під час ворожого обстрілу 26 березня біля Шумів. На Донбасі воював з 2020 року. Невдовзі після звільнення повернувся у лави ЗСУ.

Сергій Гайченко. Окупанти вбили героя 26 березня у районі Шумів. Військову службу герой розпочав за контрактом ще у 2015 році у Київському окремому Президентському полку України. У 2019 Гайченка знову призвали на військову службу.

Сергій Барнич. Загинув 26 березня біля Шумів. У грудні 2020 року герой отримав грамоту Калуського міського голови та медаль "За гідність та патріотизм".

Квітень

Сергій Сулима. Загинув 3 квітня біля Шумів внаслідок підриву на вибуховому пристрої. Воїн був родом із Луцька. Служив у гірсько-штурмовій роті військової частини А3892.

Владислав Мороз. 5 квітня отримав кульове поранення неподалік Авдіївки на Донеччині. Попри зусилля медиків, врятувати його не вдалося.

Віктор Гелебрант. Загинув 5 квітня неподалік Золотого-4 на Луганщині. Отримав смертельне поранення в голову зі стрілецької зброї.

Максим Стеблянко. Військовий 6 квітня підірвався на невідомому вибуховому пристрої, коли виконував бойове завдання. Йому було лише 23 роки.

Володимир Шпак. Також загинув 6 квітня. Він отримав осколкове поранення біля Невельського. Чоловік помер під час евакуації.

Ігор Байтала. Боєць проходив службу у 10-й окремій гірсько-штурмовій бригаді. Родом військовий з міста Жидачів Львівської області. Наразі обставини його загибелі невідомі.

Андрій Теперик. Воїн загинув 10 квітня поблизу Золотого. Окупанти поранили героя зі стрілецької зброї. Постріл виявився смертельним. Теперику було 24 роки.

Ярослав Карлійчук. Солдат з Чернівецької області загинув під прицільним вогнем 12 квітня. Йому було 24 роки. Ярослав проходив службу в підрозділі 10 окремої гірсько-штурмової бригади, що дислокується у Коломиї.

Олексій Мамчій. Український захисник загинув 13 квітня унаслідок скидання окупантами гранат на позиції бійців ЗСУ у районі Майорського. Воїн проходив службу на посаді старшого водія зенітно-ракетного відділення у 10 гірсько-штурмовій бригаді "Едельвейс". Його молодший брат у 2016 році теж віддав своє життя за Україну на Донбасі.

Давід Шартава. Грузин, служив у 128 окремій гірсько-штурмової бригаді. Загинув 18 квітня внаслідок ворожого обстрілу у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".

Олександр Луцик. 38-річний військовослужбовець з Волині загинув внаслідок ворожої атаки 22 квітня. Служив за контрактом – був оператором-розвідником.

Роман Гуляк був старшим сержантом. Він родом із Хмельниччини і на службу у ЗСУ вступив у 2018 році. Військове авто, у якому їхав Роман, підірвалося на невідомому вибуховому пристрої. Він отримав травми, несумісні з життям.

Травень

Дмитро Товчигречка – військовий загинув 6 травня. 37-річний боєць був родом з Кривого Рогу. Служив у 93 бригаді Холодний Яр. Для Дмитра це була перша ротація. В ООС прибув у січні 2021 року.

6 травня на Донбасі також загинув військовий з Коростеня Сергій Коробцов. Його життя обірвала ворожа куля. Вдома на 22-річного героя чекали молода дружина та маленький син.

У травні обірвалося життя Юрія Опришка з Полтавщини. Він отримав кульове поранення ще 9 квітня поблизу Старогнатівки і понад місяць перебував у шпиталі. Лікарі боролися за його життя, однак марно.

Віктор Городніченко. Військовий помер у шпиталі 8 травня від поранення, яке отримав під Зайцевим 28 квітня. Чоловік був родом з Миргородського району Полтавської області.

Павло Колесник. Військовий родом з Чернігівської області загинув 13 травня. Старшого водія мотопіхотної роти смертельно поранив снайпер окупанта.

Максим Польовий був командиром батальйону 128 окремої гірсько-штурмової бригади. Він загинув 27 травня від кулі снайпера біля Новотошківського.

Червень

Володимир Бєлов загинув 11 червня внаслідок обстрілів бойовиками українських позицій. Військовий був родом з міста Мукачево, що на Закарпатті.

Роман Галуха. Загинув 16 червня. Деталі – невідомі. Роман був бійцем 24-тої окремої механізованої бригади, що базується у Яворові. Воїн – родом із Рава-Руської на Львівщині. Йому було 24 роки.

Андрій Гонар. Отримав смертельне осколкове поранення 26 червня біля Пісків. Боєць був старшим водієм мотопіхотної роти та старшим солдатом. Український захисник був родом з Кривого Рогу.

Зверніть увагу! У 2020 році на Донбасі загинуло щонайменше 75 військових. Однак були ще й не бойові втрати.

Зауважимо, що обстрілів та втрат стало дещо менше після режиму "тиші".