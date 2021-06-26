Війна на Донбасі: скільки військових вже загинули у 2021 році
26 червня 2021 , 11:50Читать новость на русском
Джерело:24 канал
Окупанти продовжують порушувати режим тиші, обстрілювати українських військових і вчиняти провокації. Не минає й тижня, аби Україна не втрачала когось зі своїх захисників через такі дії бойовиків. Лише від початку цього року на Донбасі вже загинули 46 українських військових.
З 27 липня 2020 року на Донбасі діє перемир'я, але бойовики постійно його зривають. Відтак, Україна продовжує зазнавати бойових втрат.
До слова Список загиблих українських військових у 2020 році
Бойові втрати на Донбасі у 2021 році: список
Січень
- Олег Андрієнко. Військовий загинув 11 січня внаслідок обстрілу Пісок. У чоловіка залишилась дружина та син, якому ще не було року.
- Роман Дзюбенко. Воїна 26 січня поранив ворожий снайпер біля Новоолександрівки. Захисник помер 30 січня в лікарні.
- Олександр Отрєп'єв. Військовий загинув 21 січня під Гнутовим від кулі снайпера бойовиків.
Лютий
- Дмитро Власенко. Старший матрос загинув через обстріл біля Шумів 2 лютого. Медики годину намагались врятувати 38-річного Власенка, однак не вдалось.
- Назарій Поліщук та Олексій Подвезенний. Українські герої загинули 6 лютого поблизу Новомихайлівки. Вони підірвалися на невідомому вибуховому пристрої.
- Олександр Глушко. 36-річного сапера з Полтавської області 11 лютого смертельно поранив ворожий снайпер. Трагедія трапилася поблизу Зайцевого.
- Владислав Лященко. 25-річний військовий загинув біля Новомихайлівки 11 лютого. Тоді окупанти обстрілювали позиції ЗСУ з кулеметів.
- Олександр Войтенко. Військовий з Кременчука загинув 14 лютого, підірвавшись на вибуховому пристрої. Служив капітаном у 59-ій окремій мотопіхотній бригаді.
- В'ячеслав Олексієнко. Воїн з Кременчука загинув 14 лютого внаслідок підриву на вибуховому пристрої. Був старшим солдатом у 59-ій окремій мотопіхотній бригаді.
- Дмитро Мироненко. Боєць загинув 14 лютого, підірвавшись на вибуховому пристрої. Служив старшим солдатом у 59-ій окремій мотопіхотній бригаді. Родом з Харкова.
- Сергій Петраускас. Український захисник загинув 22 лютого під час обстрілу з ручного протитанкового гранатомета з боку російських окупантів. У героя залишилися дружина, син і донька.
- Дмитро Сардак. Військовий з Одеси отримав осколкове поранення 23 лютого. Ворог поранив його неподалік населеного пункту Зайцеве.
- Михайло Капран. Військовий з Лебедина, що на Сумщині. Внаслідок пожежі, яка спалахнула 20 лютого у бліндажі на Донбасі отримав 90% опіків тіла. Лікарям не вдалося його врятувати.
- Микола Лебідь. 22-річний український захисник, родом з Кременчука, що у Полтавській області. Загинув внаслідок пожежі у бліндажі, яка трапилася 20 лютого.
- Особу третього військового, який загинув у цій пожежі, ще не встановили. За попередньою інформацією, він – із міста Рівне.
- Сергій Моісєєнко. Молодший сержант з Херсона загинув 28 лютого біля Пищевика. Він отримав поранення, коли бойовики стріляли зі снайперської та стрілецької зброї. Військовий служив у 36 окремій бригаді морської піхоти.
Березень
- Володимир Онопрієнко. 44-річний боєць з Черкащини отримав смертельне поранення біля Старогнатівки 10 березня. Йому намагалися надати медичну допомогу, однак військовий не вижив. Загиблий був командиром бойової машини.
- Олександр Пекур. Загинув 12 березня від кулі ворожого снайпера. 30-річний боєць був родом із села Гурівщина, що на Київщині.
- Віктор Пасєка. Загинув 18 березня внаслідок смертельного поранення в голову. Молодший сержант був родом з села Мончинці, що на Хмельниччині.
- Андрій Грабар. Загинув 19 березня поблизу Водяного внаслідок обстрілу бойовиків з міномета 120-го калібру та гранатометів різних систем. Молодший сержант служив у 36-й окремій бригаді морської піхоти.
- Кирило Биковський. Поліг від кулі снайпера 20 березня біля Шумів. Йому оперативно надали першу медичну допомогу, однак врятувати не вдалось. Воїн загинув під час евакуації до шпиталю.
- Сергій Коваль. Загинув разом з побратимами 26 березня поблизу Шумів. Усе професійне життя герой провів у лавах Збройних сил України. Спершу брав участь в АТО, згодом – захищав Україну у зоні ООС.
- Максим Абрамович. Поліг під час ворожого обстрілу 26 березня біля Шумів. На Донбасі воював з 2020 року. Невдовзі після звільнення повернувся у лави ЗСУ.
- Сергій Гайченко. Окупанти вбили героя 26 березня у районі Шумів. Військову службу герой розпочав за контрактом ще у 2015 році у Київському окремому Президентському полку України. У 2019 Гайченка знову призвали на військову службу.
- Сергій Барнич. Загинув 26 березня біля Шумів. У грудні 2020 року герой отримав грамоту Калуського міського голови та медаль "За гідність та патріотизм".
Квітень
- Сергій Сулима. Загинув 3 квітня біля Шумів внаслідок підриву на вибуховому пристрої. Воїн був родом із Луцька. Служив у гірсько-штурмовій роті військової частини А3892.
- Владислав Мороз. 5 квітня отримав кульове поранення неподалік Авдіївки на Донеччині. Попри зусилля медиків, врятувати його не вдалося.
- Віктор Гелебрант. Загинув 5 квітня неподалік Золотого-4 на Луганщині. Отримав смертельне поранення в голову зі стрілецької зброї.
- Максим Стеблянко. Військовий 6 квітня підірвався на невідомому вибуховому пристрої, коли виконував бойове завдання. Йому було лише 23 роки.
- Володимир Шпак. Також загинув 6 квітня. Він отримав осколкове поранення біля Невельського. Чоловік помер під час евакуації.
- Ігор Байтала. Боєць проходив службу у 10-й окремій гірсько-штурмовій бригаді. Родом військовий з міста Жидачів Львівської області. Наразі обставини його загибелі невідомі.
- Андрій Теперик. Воїн загинув 10 квітня поблизу Золотого. Окупанти поранили героя зі стрілецької зброї. Постріл виявився смертельним. Теперику було 24 роки.
- Ярослав Карлійчук. Солдат з Чернівецької області загинув під прицільним вогнем 12 квітня. Йому було 24 роки. Ярослав проходив службу в підрозділі 10 окремої гірсько-штурмової бригади, що дислокується у Коломиї.
- Олексій Мамчій. Український захисник загинув 13 квітня унаслідок скидання окупантами гранат на позиції бійців ЗСУ у районі Майорського. Воїн проходив службу на посаді старшого водія зенітно-ракетного відділення у 10 гірсько-штурмовій бригаді "Едельвейс". Його молодший брат у 2016 році теж віддав своє життя за Україну на Донбасі.
- Давід Шартава. Грузин, служив у 128 окремій гірсько-штурмової бригаді. Загинув 18 квітня внаслідок ворожого обстрілу у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".
- Олександр Луцик. 38-річний військовослужбовець з Волині загинув внаслідок ворожої атаки 22 квітня. Служив за контрактом – був оператором-розвідником.
- Роман Гуляк був старшим сержантом. Він родом із Хмельниччини і на службу у ЗСУ вступив у 2018 році. Військове авто, у якому їхав Роман, підірвалося на невідомому вибуховому пристрої. Він отримав травми, несумісні з життям.
Травень
- Дмитро Товчигречка – військовий загинув 6 травня. 37-річний боєць був родом з Кривого Рогу. Служив у 93 бригаді Холодний Яр. Для Дмитра це була перша ротація. В ООС прибув у січні 2021 року.
- 6 травня на Донбасі також загинув військовий з Коростеня Сергій Коробцов. Його життя обірвала ворожа куля. Вдома на 22-річного героя чекали молода дружина та маленький син.
- У травні обірвалося життя Юрія Опришка з Полтавщини. Він отримав кульове поранення ще 9 квітня поблизу Старогнатівки і понад місяць перебував у шпиталі. Лікарі боролися за його життя, однак марно.
- Віктор Городніченко. Військовий помер у шпиталі 8 травня від поранення, яке отримав під Зайцевим 28 квітня. Чоловік був родом з Миргородського району Полтавської області.
- Павло Колесник. Військовий родом з Чернігівської області загинув 13 травня. Старшого водія мотопіхотної роти смертельно поранив снайпер окупанта.
- Максим Польовий був командиром батальйону 128 окремої гірсько-штурмової бригади. Він загинув 27 травня від кулі снайпера біля Новотошківського.
Червень
- Володимир Бєлов загинув 11 червня внаслідок обстрілів бойовиками українських позицій. Військовий був родом з міста Мукачево, що на Закарпатті.
- Роман Галуха. Загинув 16 червня. Деталі – невідомі. Роман був бійцем 24-тої окремої механізованої бригади, що базується у Яворові. Воїн – родом із Рава-Руської на Львівщині. Йому було 24 роки.
- Андрій Гонар. Отримав смертельне осколкове поранення 26 червня біля Пісків. Боєць був старшим водієм мотопіхотної роти та старшим солдатом. Український захисник був родом з Кривого Рогу.
Зверніть увагу! У 2020 році на Донбасі загинуло щонайменше 75 військових. Однак були ще й не бойові втрати.
Зауважимо, що обстрілів та втрат стало дещо менше після режиму "тиші".