Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки з'ясував, звідки "ростуть ноги" у повідомлень в мережі про те, що поліцейський у Дніпрі застрелив чоловіка нібито під час вручення повістки.
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У російських пабліках поширюють заяви, що поліцейський у Дніпрі застрелив пасажира автомобіля у момент вручення повістки до ТЦК та СП. Однак це просто брехня.
Нагадаємо, що подія трапилась 29 серпня на проспекті Івана Мазепи. Двоє патрульних поліцейських зупинили авто Jaguar, яке порушило правила дорожнього руху на перехресті. Однак під час розмови між парою в авто та правоохоронцями спалахнув конфлікт, під час якого чоловік напав на патрульну – тоді її колега застосував проти нападника табельну зброю.
Зазначимо, що у мережі є відео з бодікамер патрульних – ніякої мови про повістки там немає.
Головне про стрілянину у Дніпрі
- Вечері 29 серпня на проспекті Івана Мазепи у Дніпрі патрульні зупинили автомобіль Jaguar, який на їхніх очах на перехресті повернув ліворуч з правого ряду. Відео правопорушення є у мережі.
- Під час зупинки авто між патрульними та правопорушниками сколихнув конфлікт: водійка відмовлялась надавати документи та хотіла поїхати з місця події. Тоді патрульні постарались затримати її силою та витягнути з авто, однак чоловік почав бити одну з поліцейських, через що її колега використав проти нього табельну вогнепальну зброю. Згідно з даними прокуратури, він вистрілив тричі у спину.
- Варто зазначити, що в машині перебували двоє неповнолітніх дітей, а чоловік початково поводив себе хамовито з правоохоронцями та не тримав дистанції. Згодом у крові загиблого виявили алкоголь. Окрім цього, на відео з камер спостережень видно, що за кермом перебував саме чоловік. Попередньо, після зупинки він помінявся місцями з жінкою, щоб його не оштрафували.
- Керівництво поліції призначило службове розслідування, а обох патрульних відсторонили від виконання обов'язків.
- Поліцейського, який стріляв, затримали. Наразі вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру. Прокуратура відкрила справу за фактами умисного вбивства та перевищення службових повноважень.
- У Нацполіції повідомили, що у справі працюють слідчо-оперативна група та криміналісти поліції, а також співробітники ДБР, які в рамках кримінального провадження встановлюватимуть усі обставини події