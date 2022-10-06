Таїсії Татарин було всього 22 роки. Керівник Національної поліції у Чернівецькій області Руслан Дударець під час брифінгу розповів про загибель дівчини.

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Бронежилет би не допоміг

Дударець розповів, що 22-річна патрульна загинула під час виконання посадових обов'язків.

"Вона зі своїм напарником намагалася затримати особу, яка вчиняла дії сексуального характеру щодо дітей. В басейні біля колишньої школи №27, зараз ліцей №20", – додав правоохоронець.

Поліцейський зазначив, що злочинець застосував проти патрульних зброю.

Ніякий бронежилет при таких пораненнях її б не врятував. Я не буду конкретизувати ці речі, куди вона отримала поранення, але воно було смертельним і одне відразу,

– зауважив Дударець.

Він підсумував, що інший патрульний зазнав 2 поранень, а одна з куль потрапила в бронежилет.

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Коротко про трагедію в Чернівцях

Трагедія у Чернівцях сталася 3 жовтня. Чоловік відкрив вогонь по поліцейських, які прибули на виклик. До поліції зателефонували через те, що невідомий вчиняв розпусні дії на території школи.

Побачивши правоохоронців, підозрюваний відкрив вогонь. 22-річна поліцейська Таїсія Татарин загинула, а її колега отримав поранення. Патрульну, ймовірно, вбили пострілом впритул у голову.

Поліцейській було лише 22 роки. До лав патрульної поліції вона долучилася у серпні 2020 року. Колеги загиблої розповіли, що дівчина була принциповою та чуйною. Вона вірно та самовіддано служила Батьківщині та українцям.

4 жовтня у Чернівцях вшанували пам'ять загиблої. Віддати шану Таїсії прийшли багато людей, серед яких друзі та колеги загиблої.

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