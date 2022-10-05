Під час затримання чоловіка, який 3 жовтня відкрив вогонь по поліцейських, він знову розпочав стрілянину. Поліцейські застосували зброю у відповідь.
До теми У якому стані перебуває поранений біля школи у Чернівцях поліцейський: подробиці
Під час затримання чоловік почав перестрілку: він помер
Під час затримання зловмисник знову відкрив вогонь, тому поліцейські застосували зброю у відповідь.
Внаслідок перестрілки затриманого було поранено, йому почали надавати допомогу, проте він помер.
Затриманий помер. Йому було 53 роки. Уродженець АР Крим, зареєстрований був у Житомирській області,
– розповів Ігор Клименко.
Чи є поранені серед правоохоронців – наразі невідомо. Більше інформації обіцяють надати найближчим часом.
Загиблий зловмисник вбив поліцейську
- 3 жовтня поліцейські прийняли виклик від школи. Заявниця повідомила, що біля школи невідомий чоловік показує статеві органи дітям. На місце події прибув екіпаж Таїсії Татарин та Олександра Гуцула.
- Патрульні розшукали громадянина. Виявилось, що чоловік мав з собою зброю та раптово почав стріляти по інспекторах.
- Поліцейська, 22-річна Таїсія Татарин померла на місці. Її напарник теж отримав смертельне поранення, наразі він у шпиталі.