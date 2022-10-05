Під час затримання чоловіка, який 3 жовтня відкрив вогонь по поліцейських, він знову розпочав стрілянину. Поліцейські застосували зброю у відповідь.

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Під час затримання чоловік почав перестрілку: він помер

Під час затримання зловмисник знову відкрив вогонь, тому поліцейські застосували зброю у відповідь.

Внаслідок перестрілки затриманого було поранено, йому почали надавати допомогу, проте він помер.

Затриманий помер. Йому було 53 роки. Уродженець АР Крим, зареєстрований був у Житомирській області,

– розповів Ігор Клименко.

Чи є поранені серед правоохоронців – наразі невідомо. Більше інформації обіцяють надати найближчим часом.

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