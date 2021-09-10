Адвокат підозрюваної також відмовився від коментарів, тож, невідомо, яку альтернативу триманню під вартою просила його підзахисна.

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За словами прокурора Віталія Корновенка, наразі кваліфікація справи не змінилися. Батьки хлопчика і надалі проходять у справі як свідки.

У чому звинувачують бабусю

Жінку затримали за статтею 135 про залишення в небезпеці малолітнього, який помер. Раніше бабусі Андрійка оголосили про підозру. Оскільки вона вже мала раніше проблеми із законом, суд взяв її під варту на 2 місяці. Пізніше на такий же ж термін арештували також її чоловіка.

Зверніть увагу! Підозрювана – не рідна бабуся померлої дитини. Хлопчик – син її невістки від першого шлюбу.

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