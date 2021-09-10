Адвокат підозрюваної також відмовився від коментарів, тож, невідомо, яку альтернативу триманню під вартою просила його підзахисна.
Важливо У поліції назвали причину смерті скаліченого 7-річного хлопчика з Черкас
За словами прокурора Віталія Корновенка, наразі кваліфікація справи не змінилися. Батьки хлопчика і надалі проходять у справі як свідки.
У чому звинувачують бабусю
Жінку затримали за статтею 135 про залишення в небезпеці малолітнього, який помер. Раніше бабусі Андрійка оголосили про підозру. Оскільки вона вже мала раніше проблеми із законом, суд взяв її під варту на 2 місяці. Пізніше на такий же ж термін арештували також її чоловіка.
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Що відомо про моторошну трагедію у Черкасах
- 24 серпня 2021 року в Черкасах госпіталізували 7-річного хлопчика з множинними травмами. Дитина була у комі. Бабуся хлопчика розповідала, що він нібито просто впав у купу цегли.
- Однак характер травм та їхня кількість вказує на те, що дитину могли катувати рідні. Правоохоронці одразу ж оголосили жінці про підозру. Вітчим дитини переконує, що катування є просто вигадкою соцмереж.
- Медики декілька днів боролися за життя дитини, але 6 вересня він помер, так і не прийшовши до тями. До будинку, де жила дитина, місцеві жителі несли квіти, м'які іграшки, лампадки та записки. Вони вимагають розслідувати смерть Андрійка.