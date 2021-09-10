Адвокат подозреваемой также отказался от комментариев, поэтому неизвестно, какую альтернативу содержанию под стражей просила его подзащитная.
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По словам прокурора Виталия Корновенко, сейчас квалификация дела не изменилась. Родители мальчика и в дальнейшем проходят по делу как свидетели.
В чем обвиняют бабушку
Женщину задержали по статье 135 об оставлении в опасности малолетнего, который умер. Ранее бабушке Андрюши объявили о подозрении. Поскольку она уже имела ранее проблемы с законом, суд взял ее под стражу на 2 месяца. Позже на такой же срок арестовали ее мужа.
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Что известно о жуткой трагедии в Черкассах
- 24 августа 2021 года в Черкассах госпитализировали 7-летнего мальчика с множественными травмами. Ребенок был в коме. Бабушка мальчика рассказывала, что он якобы просто упал в кучу кирпичей.
- Однако характер травм и их количество указывает на то, что ребенка могли пытать родные. Правоохранители сразу же объявили женщине о подозрении. Отчим ребенка убеждает, что пытки являются просто выдумкой соцсетей.
- Медики несколько дней боролись за жизнь ребенка, но 6 сентября он умер, так и не придя в сознание. К дому, где жил ребенок, местные жители несли цветы, мягкие игрушки, лампадки и записки. Они требуют расследовать смерть Андрюши.