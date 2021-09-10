Адвокат подозреваемой также отказался от комментариев, поэтому неизвестно, какую альтернативу содержанию под стражей просила его подзащитная.

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По словам прокурора Виталия Корновенко, сейчас квалификация дела не изменилась. Родители мальчика и в дальнейшем проходят по делу как свидетели.

В чем обвиняют бабушку

Женщину задержали по статье 135 об оставлении в опасности малолетнего, который умер. Ранее бабушке Андрюши объявили о подозрении. Поскольку она уже имела ранее проблемы с законом, суд взял ее под стражу на 2 месяца. Позже на такой же срок арестовали ее мужа.

Обратите внимание! Подозреваемая – не родная бабушка умершего ребенка. Мальчик – сын ее невестки от первого брака.

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