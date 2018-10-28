Уже в следующем году начнут тестировать воздушные такси

Уже во второй половине 2019 года компания Volocopter запускает тестовые испытания электрических воздушных такси. Тестирование будет проходить в Сингапуре.

Об этом сообщает nv.ua.

Во время летных испытаний Volocopter намерен подтвердить способность транспортных средств в городской среде. Кроме того, компания планирует создать в Сингапуре фирму по проектированию и разработке продуктов для поддержки этих такси.

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Компания уже заручилась поддержкой местных властей. Испытания одобрены Министерством транспорта страны (МОТ), Управлением гражданской авиации Сингапура (CAAS) и Советом экономического развития.

Что изготовляет Volocopter? Продукты компании – это бесшумные электрические самолеты, которые взлетают и приземляются вертикально. Они напоминают вертолет по внешнему виду, но базируются на технологии беспилотников. Volocopter работает над созданием устройств для внутренних городских полетов.

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