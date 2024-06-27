Письменник, публіцист та громадський діяч Ростислав Мурзагулов озвучив думку 24 Каналу, що мовчання очільника Кремля щодо Дагестану пов’язане з тим, що для Путіна ця республіка "мишоловка". Він впевнений, що російського диктатора перевіряють його ж поплічники, яких він почав ганяти по кутках.

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Сталося це, коли ті розпочали один з одним війну, яка розділилась по лінії "Шойгу – Патрушев". Мурзагулов вважає, що ці люди вкрай незадоволені й демонструють Путіну на прикладі подій в Дагестані, що можуть зробити в короткі терміни з ним та його державою.

Цей інцидент не має ніякого відношення до релігійного фанатизму. Це спланована акція спеціально для того, щоб викликати розшарування на "Схід – Захід" або ж "Іслам – Православ’я",

– впевнений громадський діяч.

"Заперечити Путіну на це все немає чим, бо він сам за період свого правління всі ті суперечності загнав у кут. Спочатку він поневолював Кавказ, всіх завойовував, знищував жителів Кавказу цілими селами. Тому там ніколи великої любові до росіян не було. Зараз Росія оголосила, що розбудовує російський мир і дагестанці чомусь мають масово гинути за це (на війні), відповідно, це викликає обурення в них", – озвучив Мурзагулов.

Путін злякався, тому й мовчить

На думку громадського діяча, хтось цілеспрямовано грає на цих суперечностях, які існують в Росії, щоб Путіна або скинути з крісла правителя, або налякати, щоб він повернув тих, кого звільнив, зокрема Патрушева.

"Він прекрасно розуміє, що немає там людей, які просто так підуть вбивати православних священників. Зверніть увагу, що основний удар наносився по держслужбовцях, які представляють путінську державу. Це подвійний виклик йому, аби показати, що знищують і його російський мир з православними батюшками, і його людей у погонах", – зазначив Мурзагулов.

Репутація Путіна в очах росіян похитнулась

Громадський діяч зауважив, що події в Дагестані організовуються зсередини Росії, аби змусити Путіна стали маріонеткою в чиїхось руках, якою він завжди й був. Адже владу у свій час розділив між своїми поплічниками. Мурзагулов вважає, що після події в Дагестані репутація Путіна в очах народу похитнулась.

"Путін був тривалий час фігурою колективною. Частиною Путіна був Патрушев, Сєчін, Бастрикін. Система розсипалась. Клани почали обростати м'язами, розуміти, що вони хочуть мати все, а не бути якоюсь частиною. Вони зрозуміли, що Путін здурів і почав дурнувату авантюру, яка закінчиться крахом цієї держави, а тому все, що вони можуть зараз зробити – встигнути якомога більше вкрасти", – озвучив Мурзагулов.