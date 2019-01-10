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      Томос про автокефалію ПЦУ повернули в Україну: Порошенко привіз документ у Рівне

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      Томос про автокефалію ПЦУ повернули в Україну
      Томос про автокефалію ПЦУ повернули в Україну / Фото з відкритих джерел

      Сувій Томосу про автокефалію для Православної церкви повернули до України з Константинополя. Президент Петро Порошенко та патріарх Філарет 10 січня привезли документ у Рівне.

      Про це глава держави повідомив у своєму Facebook.

      Читайте також: Як Путін допоміг Україні отримати Томос про автокефалію ПЦУ

      Раніше 24 канал повідомляв, що Томос про автокефалію Православної церкви України відвезли у Стамбул, де його 9 січня підписали усі члени Священного Синоду Вселенського патріархату. 

      Томос привезли у Свято-Покровський кафедральний собор Рівного. 

      Символічно, що після Києва, Томос прибув до Рівного, де віряни зможуть вживу побачити нашу реліквію. Адже Томос – чергове свідчення того, що Україна набула волі,
      – наголосив Порошенко.

      За його словами, саме у цьому храмі розпочав свою церковну місію Митрополит Київський і всієї України Епіфаній. 

      Сувій томосу внесли до храму священнослужителі та продемонстрували присутнім вірянам.

      "Це історична подія, яка назавжди увійде в історію цього храму", – додав президент.

      Окрім Порошенка, у Рівне прибув і патріарх Філарет, який очолив богослужіння в храмі. Він під час молебню вручив Порошенку орден Андрія Первозванного за активну участь у процесі отримання Томосу про автокефалію для ПЦУ.

      Нагадаємо, Вселенський патріарх Варфоломій у суботу, 5 січня, підписав Томос про автокефалію єдиної Православної церкви України

      6 січня ПЦУ отримала Томос від Варфоломія. Церемонія вручення відбулась на божественній літургії, яку спільно правили патріарх Варфоломій і предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній.

      Вже 7 січня у Соборі святої Софії у Києві відбулася різдвяна літургія, під час якої уперше на всезагальний огляд виставили Томос. Опісля документ перенесли до Трапезної церкви храму, де його могли бачити усі охочі.

      До слова, за інформацією ЗМІ, Томос, ймовірно, у майбутньому більше не буде розміщуватися у Софії Київській, а його можуть перенести до Михайлівського Золотоверхого собору, де наразі розташовується резиденція митрополита ПЦУ Епіфанія.

      Що таке Томос?Це унікальний церковний документ. Випускають його, коли головна церква хоче надати фактичну незалежність – автокефалію. Зрідка Томос видають з питань, які стосуються положень християнського віровчення, найчастіше він стосується церковного устрою.

      Як створювали Православну церкву в Україні?9 жовтня у Стамбулі розпочалося триденне засідання Синоду Вселенського патріархату. 10 жовтня на цих зборах церковники заслухали звіт посланців патріарха Варфоломія (екзархів), які майже місяць провели в Україні. Зокрема, священнослужителі їздили по українських церквах, розмовляли зі священиками. Саме за результатами їхнього звіту, Україні й було ухвалено дозвіл на створення Єдиної Помісної Церкви.

      15 грудня під час Об'єднавчого собору православні архієреї оголосили про об'єднання українських церков в Єдину помісну незалежну церкву. Її офіційна назва звучить так – Православна церква України, а предстоятелем ПЦУ став митрополит Переяславський і Білоцерківський Епіфаній: його кандидатуру підтримала більшість архієреїв на Об'єднавчому соборі у Києві. Кафедральним собором Православної церкви України став Михайлівський Золотоверхий собор.

      Україна отримала Томос: дивіться відео

       

      Теги: Новини України Новини політики
      Джерело: 24 Канал
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