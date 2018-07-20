Трамп міг пообіцяти Путіну, що більше не згадуватиме про анексію Криму, – дипломат

В США розкритикували президента Дональда Трампа не за те, що він нічого не сказав про проблему України чи інші речі, а за те, що він став на один бік з Путіним проти власних спецслужб. Попри пояснення, що то була обмовка, схоже, це принципова позиція Трампа.

Таку думу 24 каналу висловив дипломат, експерт "Майдану Закордонних Справ" Олександр Хара.

Читайте також: У Пентагоні б’ють на сполох через зустріч Трампа з Путіним

"Просто прес-служба знайшла можливість, як вийти із ситуації, пояснюючи це тим, що він обмовився. Але Трамп не вибачився за свої слова. І попри так звану обмовку Трамп дотримується позиції, що Росія не втручалася у вибори президента США. Внаслідок цього кілька конгресменів звернулися з вимогою, що про зустріч тет-а-тет має знати американське суспільство і Конгрес. Дехто з конгресменів заговорив про імпічмент", – наголосив Олександр Хара.

Як зауважує дипломат, у зверненні, що примітно, чимало пунктів пов’язані з Україною. Водночас, наголошує Хара, схоже, що між Путіним і Трампом відбулися певні усні домовленості. Зокрема, посол Росії в США Ушаков уже завив, що піде по всіх кабінетах Конгресу, Держдепу і буде реалізовувати усні домовленості. Але про що конкретно мовиться, ніхто не знає.

Трамп і Путін говорили про КНДР, Сирію, Україна залишається поза дужками. Важливий момент щодо України – це слова Путіна в інтерв’ю, що Трамп залишається на позиції незаконної анексії Криму, в Росії інша думка. А потім, як сказав Путін, "ми вирішили, що це питання більше не порушуватимемо". Тобто є усна домовленість, що є політика невизнання анексії, але не буде додаткових санкцій або постійних нагадувань з боку Трампа, що це незаконно і Крим треба повернути,

– вважає фахівець.

Історія, зазначає дипломат, не закінчена. Треба подивитися, як далі діятимуть державні структури. Є оптимізм, що в Держдепі багато тих, кого називають республіканськими яструбами, і вони жорстко налаштовані до РФ.

Нагадаємо, 16 липня у Гельсінкі відбулася зустріч президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа з главою Російської Федерації Володимиром Путіним. Під час прес-конференції Путін зазначив, що "позиція президента Трампа по Криму відома, він її дотримується, говорить про незаконність приєднання Криму до Російської Федерації. У нас інша точка зору, ми вважаємо, що ми провели референдум у строгій відповідності з міжнародним правом та уставом ООН. Для нас це питання закрите". Водночас Путін не пояснив, як Росія могла проводити псевдореферендум у відповідності до міжнародного права, якщо на день в той час Крим залишався у складі України.



На спільній прес-конференції за результатами саміту Трамп заявив, що ніякого втручання в американські вибори з боку РФ не було, а саме розслідування назвав просто сміховинним. Таким чином, глава Білого дому, фактично, повторив слова Путіна про те, що Росія не втручалася в американські вибори.